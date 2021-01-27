Intel, geçtiğimiz aylarda duyurulan Iris Xe GPU'larının masaüstü sürümlerini duyurdu. Şu an için fiyatı bilinmeyen ekran kartları, ASUS gibi iş ortakları aracılığıyla piyasaya sürülecek. Yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyan oyunları çalıştıramayan kartlar, daha çok video izlemek için kullanılabilecek.

Intel, 2020'nin son aylarında "Iris Xe" olarak duyurduğu dizüstü bilgisayar GPU'larını duyurmuştu. Günlük kullanım için ideal seviyede olan GPU'lar, nispeten uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlara can suyu olmuştu. Intel şimdi, bu GPU'ların masaüstü bilgisayarlar için dizayn edilen kart sürümlerini duyurdu. Intel'in yeni ekran kartları, ASUS başta olmak üzere diğer iş ortaklarının aracılıklarıyla piyasaya sürülecek.

Intel Iris Xe ekran kartları, HDR ve yapay zeka desteği ile son tüketiciye ulaştırılacak. 4K çözünürlük desteği sunacak ekran kartları, AV1 kodeklerinin çözülmesini sağlayacak 4 GB video belleğine sahip olacak. Adaptive Sync desteğine de sahip olan ekran kartları, 144 Hz gibi yüksek hızlı monitör kullanan tüketicilerin de işine yaracak. Kullanıcılar, yırtılma gibi can sıkıcı sorunlarla karşılaşmayacaklar.

Intel Iris Xe, daha iyi bir PC deneyimi sunacak

Intel'in masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı Iris Xe ekran kartları, masaüstü bilgisayarların ekran performansını artıracak. Ancak kullanıcılar, bu ekran kartlarıyla günümüzün gelişmiş oyunlarını oynayamayacaklar. Bu ekran kartları daha çok, sorunsuzca video izlemek isteyen kullanıcıların işine yarayacak türden. Intel, şu an için bu ekran kartlarına dair bir fiyat paylaşımında bulunmadı.

Intel'in ekran kartları, NVIDIA ve AMD gibi sektör devlerinin ekran kartlarıyla yarışabilecek düzeyde değil. Ancak şirket, bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Xe-HPG mimarisi üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, ilerleyen süreçte çok daha güçlü ekran kartları üretebilecek pozisyona gelecek. Intel, eğer bu süreci iyi yönetmeyi başarır ve gerçekten de güçlü ekran kartları üretebilirse, 2021 yılının sonunda NVIDIA ve AMD'ye rakip olabilir.