ASUS, iş odaklı yeni monitörü "ProArt Display PA32KCX"i duyurdu. Dünyanın ilk 8K mini LED destekli iş monitörü olarak karşımıza çıkan ürün, dikkat çeken özelliklerle donatıldı.

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden ASUS, düzenlediği bir etkinlikte "ProArt Display PA32KCX" isimli yeni monitörünü duyurdu. Dünyanın ilk 8K mini LED profesyonel monitörü olarak lanse edilen ürün, dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

32 inç boyutunda ve 8K çözünürlük (7680 x 4320 piksel) çözünürlük sunan bu monitör, DCI-P3 renk gamının %97'sini kapsıyor. Gerçek 10 bit renk derinliği vadeden monitör, 4.096 bölgeli mini LED teknolojisine ev sahipliği yapıyor. ASUS, yeni monitörünün 1.200 nit tepe parlaklık değerine sahip olduğunu açıkladı. Monitörün HDR desteğine sahip olduğunu da söyleyelim.

Karşınızda ASUS ProArt Display PA32KCX

HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 bağlantı portlarına sahip olan ASUS ProArt Display PA32KCX, bir çift Thunderbolt 4 girişi ile USB Type-C girişine de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu monitör, uzun süreli kullanımlar için parlama önleyici, düşük yansıma teknolojisi ve Eye Care+ gibi özelliklerle de donatıldı. Böylelikle bu monitör başında saatler geçirmek, tahmin edildiği kadar yorucu olmayacak.

ASUS tarafından yapılan açıklamaya göre ProArt Display PA32KCX, küresel pazarlarda satışa sunulacak. Ancak şirket, yeni monitörünün fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı.