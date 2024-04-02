ASUS, oyuncuların açık havada zaman geçirirken şarjlarının bitmemesi için tasarladığı ve Thor'un çekicinden ilham aldığı güç istasyonu ROG Mjolnir'i duyurdu.

ASUS, açık havada beraber zaman geçirecek oyuncuların şarj problemini ortadan kaldıracak yeni güç kaynağını duyurdu. Bu ürün başta 1 Nisan şakası sanılmıştı ancak daha sonra gerçek olduğu ifade edildi. ROG Mjolnir adını verdikleri güç istasyonu bu yılın Computex etkinliğinde detaylı olarak tanıtılacak. Sadece görsele bakarak da güç istasyonu hakkında bazı bilgiler edilebilmek mümkün.

Mjolnir'in üzerinde dört adet güç çıkışı olduğu afişte ilk göze çarpan detay oluyor. Bu çıkışlardan ikisi USB Type-C kablolar için ikisi ise USB Type-A kablolar için ayrılmış. İskandinav mitolojisinden ilham alan ve Thor'un çekici Mjolnir ile aynı isme sahip olan güç istasyonunun yan tarafında ise ASUS ROG logosu yer alıyor. Güç istasyonunun İskandinav mitolojisinden ilham alan diğer ürünlerle, özellikle Thor güç kaynakları serisiyle uyumlu olması bekleniyor.

Şaka değil, gerçek

"OYUNCULAR BU GERÇEK!

Oyun deneyiminizi tamamlamak için ne özellik ekleyeceğimizi tahmin edebilir misiniz?



Daha fazlası için #ROGComputex2024'te takipte kalın!"

ASUS, ROG Mjolnir'in duyurusunda ürünün "1 Nisan şakası olmadığını" da belirtmekten geri durmamış. Bu ilginç ancak göz alıcı güç istasyonu, aynı zamanda aydınlatma için de kullanılabilecek. Görüldüğü kadarıyla çekicin sapı, aynı zamanda bir ışık kaynağı olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmış.

Güç istasyonu hakkında daha fazla bilgi paylaşmayan ASUS, ROG Mjolnir'i Computex 2024'te tanıtacak. 4 Haziran'da gerçekleştirilecek olan etkinlikte ASUS'un tanıtacağı ürünler şimdilik bilinmiyor. Yine de ROG Mjolnir'in ilgi çekeceğini tahmin etmek hiç de güç değil.