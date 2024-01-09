Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Asus, CES 2024'te düzenlediği etkinliğinde yeni ROG Phone 8 ve 8 Pro'yu tanıttı. Oyunculara yönelik geliştirilen bu telefonlar performanslarıyla dikkat çekiyor.

Akıllanmadan ve görsel medyaya erişebilmeye başlamadan önce gittikçe küçülen mobil telefonlar, zamanla birer bilgisayar hâline geldi. Akıllı telefonları takip eden mobil oyun pazarı da oldukça büyüdü. Tabii bu pazara hitap eden cihazlar da geliştirildi. Oyuncu akıllı telefonları arasında en dikkat çekenlerden biri ise Asus ROG serisi oldu. Asus ROG 8 ve 8 Pro, CES 2024'te tanıtıldı.

Her zaman için oyunculara odaklı bir telefon olan ROG (Republic of Gamers, Oyuncular Cumhuriyeti) serisinde bir kez daha arkada LED aydınlatma görüyoruz. Baz model olan Asus ROG Phone 8, performans anlamında oldukça göz alıcı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olan cihazın RAM kapasitesi 24GB'a, depolama kapasitesi ise 1 TB'a kadar çıkabiliyor. Grafik işlemcisi ise Adreno 750.

Asus Rog Phone 8 ve 8 Pro özellikleri

Özellik Asus Rog Phone 8 Asus Rog Phone 8 Pro İşlemci Snapdragon® 8 Gen 3, 8533 Mbps Snapdragon® 8 Gen 3, 8533 Mbps Ekran 6.78” flexible AMOLED, FHD+ 165 Hz yenilenme 6.78” flexible AMOLED, FHD+ 165 Hz yenilenme Batarya 5,500 mAh, 65 W HyperCharge, Wireless 15 W 5,500 mAh, 65 W HyperCharge, Wireless 15 W Depolama 12 GB + 256 GB / 16 GB +512 GB / 24 GB +1 TB 12 GB + 256 GB / 16 GB +512 GB / 24 GB +1 TB Bellek 12GB/ 6 GB/24 GB 12GB/ 6 GB/24 GB Ön Kamera 32 MP 32 MP Arka Kamera 50 MP Ana Kamera, 13 MP geniş açı lensi, 32 MP telefoto 50 MP Ana Kamera, 13 MP geniş açı lensi, 32 MP telefoto Boyutlar 163.8 x 76.8 x 8.9mm / 225g 163.8 x 76.8 x 8.9mm / 225g

Cihazın Gorilla Glass Victus 2 korumalı ekranı, 6,78 inçlik ve 1080x2440p çözünürlüğe sahip bir AMOLED olarak seçilmiş. Arka kısımda ise 50 MP'lik ana kamera sensörü ve 32 MP'lik telefoto birimi göze çarpıyor. Kamera yuvasında yer alan bir diğer lens ise 13 MP'lik geniş açı kamerası.

Asus ROG Phone 8 ile 8 Pro arasındaki tek gözle görülür fark ise Pro versiyonda bulunan AniMe Vision adlı LED panel. Yüzlerce kişiselleştirilebilir LED noktadan oluşan bu paneli istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Asus'un bu modelleri kamera ya da donanım anlamında çok da farklı kurgulamadığını görüyoruz.

Asus Rog Phone 8 ve 8 Pro fiyatı

Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro bu yılın ilk çeyreğinde satışa çıkacak. 24GB RAM, 1 TB depolamaya sahip 8 Pro versiyonu 1100 dolara satılacak.