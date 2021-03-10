Asus ROG Phone 5 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Asus, ROG Phone ailesinin en yeni üyesi Asus ROG Phone 5 oyuncu telefonunu duyurdu. ROG Phone 5, sahip olduğu özellikler ile mobil oyun deneyimini zirveye çıkarmayı vadediyor.

Akıllı telefon sektöründe amiral gemisi ya da fiyat/performans telefonları yerine oyuncu telefonlarıyla ses getiren Asus, en yeni oyuncu telefonu ROG Phone 5’i resmen duyurdu. Hem özellikleri hem de tasarımıyla “Ben oyuncu telefonuyum” diye bağıran Asus ROG Phone 5, mobil oyun tutkunlarının birincil tercihleri arasına girmeyi başarabilir.

Günümüz standart akıllı telefonlarının aksine delikli ya da çentikli ekran yerine ince çerçeveli ekran tasarımını tercih eden Asus ROG Phone 5, bu sayede oyun oynarken ön kameranın ekranı bölerek dikkat dağıtmasını engelliyor. 6,78 inç boyutunda oldukça büyük bir ekrana sahip olan akıllı telefon, Full HD+ çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran paneli sunuyor.

Asus ROG Phone 5, hem tasarımı hem de donanımı ile yılın en iddialı oyunu telefonlarından biri olacak

Tahmin edebileceğiniz gibi Asus ROG Phone 5, performans açısından bir Android telefondan bekleyebileceğiniz en güçlü donanımları sunuyor. Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisinden güç alan akıllı telefon, 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM, 512 GB UFS 3.1 dahili depolama alanına sahip. Dahası, ROG Phone 5’in Ultimate sürümü, 18 GB gibi rekor bir RAM kapasitesi sunuyor.

Oyuncu telefonları kamera konusunda genellikle hayal kırıklığı yaratırlar. Ancak Asus ROG Phone 5, 64 MP’lik Sony IMX686 ana kamerası, 13 MP ultra geniş açı kamerası ve makro kamerası ile fotoğraf performansında diğer oyuncu telefonlarının önüne geçiyor. Ayrıca cihazın önünde de 24 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Asus ROG Phone 5 özellikleri

İşlemci : Snapdragon 888

: Snapdragon 888 RAM: Standart sürüm: 8/12/16 GB Pro sürüm: 16 GB Ultimate sürüm: 18 GB

Depolama: Standart sürüm: 128/256 GB Pro sürüm: 512 GB Ultimate sürüm: 512 GB

Ekran : Boyut: 6,78 inç Yenileme Hızı: 144 Hz Çözünürlük: Full HD+ Panel: AMOLED Parlaklık: 800 nit

: Arka Kamera : Ana Kamera: 64 MP Sony IMX686, f/1.8 Ultra Geniş Açı Kamera: 13 MP, f/2.4 Makro Kamera: 5 MP, f/2.0

: Ön Kamera : 24 MP, f/2,4

: 24 MP, f/2,4 Batarya : Kapasite: 6.000 mAh (2 adet 3.000 mAh) Hızlı şarj: 65W HyperCharge

: İşletim Sistemi : Android 11

: Android 11 Bağlantı: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, 5G

Asus ROG Phone 5 fiyatı