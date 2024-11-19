Bugün düzenlenecek bir etkinlikte duyurulacak ASUS ROG Phone 9, AnTuTu testinde rekor kırdı. Telefon, girdiği performans testinde tam 3.121.390 puan almayı başardı.

Tayvanlı teknoloji devi ASUS, bugün düzenleyeceği bir etkinlikte "ROG Phone 9" olarak isimlendirdiği yeni amiral gemisi telefonunu duyuracak. Üst düzey teknolojilerle donatılacağı kesin olan telefonlar, özellikle de mobil oyunseverlerin favorileri arasında yer alacak.

Gelen son haberler, ASUS ROG Phone 9'un neler sunabileceğini daha iyi anlamamızı sağladı. Zira telefon, performans tesi AnTuTu'da ortaya çıktı. Yapılan testlerde tüm rekorları alt üst eden ROG Phone 9, bugüne kadarki en yüksek puanı almayı başardı.

ASUS ROG Phone 9, AnTuTu'da 3.121.390 puan aldı!

Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alan telefon, AnTuTu'da 3.121.390 puan alarak rekor kırdı. Paylaşılan veriler, bu akıllı telefonun 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip bir versiyona sahip olacağını gözler önüne serdi. Ayrıca AnTuTu testine göre bugün duyurulacak telefon, 185 Hz tazeleme oranı sunan bir ekranla donatılacak.

Daha önce yaşanan sızıntılar, ROG Phone 9 ile ROG Phone 9 Pro'nun bazı özelliklerini ortaya koydu. Eğer siz de merakla beklenen bu akıllı telefon hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.