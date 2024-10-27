Asus ROG Phone 9 Serisinin Özellikleri Belli Oldu

Asus'un yakın zamanda varlığını onayladığı ROG Phone 9 serisinin özellikleri ortaya çıktı.

Asus ROG 9 Elite serisi akıllı telefonlar 19 Kasım'da tanıtılacak. Snapdragon 8 Elite işlemci ile gelecek olan telefonların tasarımları da paylaşılmıştı. Snapdragon Summit'te de Asus yeni ROG Phone 9'u açıklamıştı. Şimdi de telefonun tüm özellikleri ortaya çıktı.

ROG Phone 9'un 6.78 inçlik Full HD+ AMOLED HDR 1-120Hz LTPO ekranı koruyacağı ifade edilirken ekranın parlaklığı da 2500 nite kadar çıkacak ve oyun performansı modunda ekran yenileme hızı 185Hz'e kadar da ulaşabilecek. Ayrıca Snapdragon 8 Elite'in Qualcomm'un belirttiği gibi 4.3GHz değil 4.1GHz hıza sahip olacağı belirtiliyor.

Asus ROG Phone 9 ve ROG Phone 9 Pro'nun Özellikleri:

Ekran 6.78 inç (2400×1080 piksel) Full HD+ 1-120Hz LTPO (oyun için maksimum 185Hz) Samsung AMOLED, 10-bit HDR, 20:9 oran İşlemci 4.1GHz Octa Core Snapdragon 8 Elite 3nm SoC, Adreno 760 GPU RAM ve Depolama 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5X RAM, 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) depolama İşletim Sistemi Android 15, ROG UI SIM Kart Çift SIM (nano + nano) Ön Kamera 32MP, 90° görüş açısı Arka Kamera 50MP Sony LYTIA 700 sensör, f/1.9 diyafram, 6 eksenli Gimbal stabilizasyon, 13MP ultra geniş açı, 5MP makro (ROG 9), 32MP 3x telefoto sensör, OIS (sadece ROG Phone 9 Pro) Ses ve Hoparlör 3.5mm kulaklık girişi, çift hoparlör, 5 mıknatıslı stereo hoparlör Parmak İzi Sensörü Ekran içi parmak izi sensörü Bağlantı 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS/GLONASS/Beidou, Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NavIC(L5), USB Type-C, NFC Su ve Toz Dayanıklılığı IP68 Batarya 5800mAh (tipik) 65W Hyper şarj hızlı şarj, Quick Charge 5.0, PD Şarj, 15W Qi kablosuz şarj

Asus ROG Phone 9, bir önceki nesille kıyaslandığında daha büyük bir batarya ile gelecek ve 65W hızlı şarj özelliğini koruyacak. Ayrıca yeni modelde IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikası bulunacak.