ASUS VivoBook Flip 14'ün Donanım Özellikleri Belli Oldu

ASUS'un yeni notebook'u VivoBook Flip 14 tanıtıldı. VivoBook Flip 14, 10 nm Tiger Lake CPU ile birlikte Intel DG1 Discrete Graphics yongasının kullanıldığı ilk notebook olma unvanını da kaptı.

Tayvan merkezli teknoloji devi ASUS, VivoBook Flip 14'ü tanıttı. VivoBook Flip 14, 10 nm Tiger Lake CPU ile birlikte Intel DG1 Discrete Graphics yongasını kullanan ilk notebook oldu. Bilgisayardaki DG1 GPU'su, Intel'in notebook segmentindeki ilk ayrık grafik yongası olacak.

11. neslin bir parçası olan Intel'in 10 nm Tiger Lake CPU'sunun kullanıldığı ASUS VivoBook Flip 14'te Intel Core i7-1165G7 ve Intel Core i5-1135G7 olmak üzere iki farklı seçenek sunacak.

ASUS VivoBook Flip 14 özellikleri

Yukarıda bahsettiğimiz CPU'ların her ikisi de 4 çekirdek ve 8 iş parçacığına sahip olacak. Ön bellekleri ise sırasıyla 12 MB ve 8 MB olacak. Core i7'nin saat hızı 4,70 GHz'e kadarken Core i5'in saat hızı 4,20 GHz'e kadar ulaşabilecek. Notebook, 8 GB LPDDR4X RAM ile gelse de 16 GB LPDDR4X RAM'e kadar yükseltilebiliyor. Depolama tarafına bakıldığında 128 GB PCIe SSD bulunuyor ancak kapasitesi 1 TB'a kadar çıkartılabiliyor. Ayrıca 32 GB kapasiteli tümleşik Intel Optane bellek de bulunuyor.

Grafik tarafına baktığımızda yukarıda da söylediğimiz gibi Intel DG1 GPU'nun yer aldığı görülüyor. Şu an bu konuda herhangi detaylı bir bilgi bulunmuyor ancak standart Iris Xe GPU gibi 96 işletim birimi ya da 768 çekirdekle birlikte gelmesi bekleniyor. Ayrıca Iris Xe GPU'nun aksine daha yüksek bir saat hızına ve kendine özel bir belleğe de sahip olması olası görülüyor.

Bunlara ek olarak notebook'un 14 inç Full HD çözünürlüklü LED arkadan aydınlatmalı bir ekranı bulunuyor ve ekran gövde oranı ise %82. Bilgisayarın giriş ve çıkış yuvaları arasında 1 Thunderbolt 4 USB Type-C, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 microSD kart okuyucu bulunuyor. Hızlı şarj desteğinin bulunduğu VivoBook Flip 14, %60 doluma 49 dakikada ulaşabiliyor.