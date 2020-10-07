Rog 3 gibi oyuncu telefonlarıyla rüştünü ispatlayan ASUS, Qualcomm ile birlikte kendi oyuncu telefonunu yapacak. Yeni telefonlardan en az birinde Snapdragon 875 işlemci kullanılacak.

Oyuncu telefonu segmenti son birkaç yılda pek çok farklı markanın yöneldiği bir alan oldu. ASUS, Black Shar Iqoo, Nubia gibi farklı markalar yakın zamanda kendi oyuncu akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Görünüşe bakılırsa Qualcomm da bu alana giriş yapacak firmalardan olacak.

Tayvanlı Digitimes’ın haberine göre Qualcomm, ASUS ile işbirliğine giderek kendi markası altında oyuncu telefonları üretmeye başlayacak. Hatta bu akıllı telefonlar bu yılın sonlarında piyasada yer alabilir.

Snapdragon 875 gelecek

ASUS’un telefonu tasarlamaktan ve donanımını geliştirmekten sorumlu olacağı ifade ediliyor. Qualcomm ise endüstriyel tasarımdan ve “Snapdragon 875 platformunu optimize edecek yazılım optimizasyonundan” sorumlu olacak.

Qualcomm geleneksel olarak yeni amiral gemisi işlemcilerini her yılın aralık ayı döneminde piyasaya sürüyor. Çiplerin piyasada yaygın hale gelmesi ise bir sonraki yılın ilk çeyreğinde oluyor. Bu açıdan bakınca firmanın kendi oyuncu telefonunu yıl sonunda tanıtım gelecek yıl piyasaya sürmesini bekleyebiliriz.

Digitimes’a göre bu anlaşma yalnızca bir telefonla sınırlı değil. İki firma ASUS ROG telefonlar ve Qulacomm’un daha sonraki oyuncu cihazlarından da birlikte çalışacak. Anlaşmanın konusu olan parçalar arasında ekranlar, bellekler, kameralar, batarya ve soğutma sistemleri de yer alıyor.

ROG serisinin üvey kardeşi olabilir

Qualcomm’un yeni akıllı telefonları, ASUS ROG serisi ile bazı anlamlarda çok benzer olabilir. Her iki firmanın cihazları da sonuçta aynı işbirliğinin ürünleri olacak. Bu durumda da birbirlerinden bağımsız gibi gözüken kardeş telefon serilerine sahip olabiliriz.

Digitimes’a göre iki firma toplamda kabaca 1 milyon adet akıllı telefon üretecek. Bu telefonların yarısı ASUS yarısı ise Qualcomm markası altında piyasaya çıkacak. Telefonlar hakkında şu anda daha fazla detay bulunmuyor. Bakalım iki teknoloji devi bize ne gibi cihazlar sunacak.