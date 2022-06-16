ASUS, popüler dizüstü bilgisayarları Vivobook ve Zenbook serilerini yeniledi. Intel'in 12. nesil H serisi işlemcilerinden güç alan dizüstü bilgisayarlar, NVIDIA'nın GeForce RTX 3000 serisi ekran kartlarıyla kombine ediliyorlar.

Tayvanlı teknoloji devi ASUS, Zenbook ve Vivobook isimli dizüstü bilgisayar serilerini güncelledi. Yapılan güncelleme, dizüstü bilgisayarın tasarımından ziyade donanımıyla ilgiliydi. Şirket, 12. nesil Intel Core işlemcilerle güçlendirdiği dizüstü bilgisayarlarıyla performanstan ödün vermek istemeyen tüketicilere hitap edecek gibi görünüyor.

ASUS'un yenilenen dizüstü bilgisayarları, bünyesinde taşıdıkları yüksek gücü serin tutabilmek için de özel teknolojilere sahipler. Bu bağlamda; Vivobook serisi dizüstü bilgisayarlarda ASUS IceBlade olarak isimlendirilen özel tasarım soğutma fanları yer alıyor. Zenbook Pro 16X OLED ve Zenbook Duo 14X OLED isimli modellerde ise AAS Ultra isimli yenilikçi bir soğutma teknolojisine sahip. Bu soğutma sistemi, dizüstü bilgisayardaki klavye bölümünü ve dokunmatik ekran panelini yükseltiyor. Bu sayede içerideki sıcak havanın dışa aktarımı, yüzde 30 oranında artmış oluyor.

ASUS'un yeni dizüstü bilgisayarları işte böyle görünüyor

ASUS'un dizüstü bilgisayarları, yalnızca işlemcileriyle değil diğer teknik özellikleriyle de mest ediyorlar. Örneğin bu yenilenen serideki üyelerden olan Zenbook Pro 14 Duo OLED'de 14.5 inç büyüklüğünde ve 2.8K çözünürlük sunan bir ekran yer alıyor. DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'ünü kapsayan ekranın parlaklık değeri ise 550 nit olarak açıklandı. ASUS'un yeni Zenbook serisi, kelimenin tam anlamıyla pürüzsüz görüntüler vadediyor.

ASUS'un yeni dizüstü bilgisayarları, Intel'in en yeni işlemcileriyle NVIDIA'nın en yeni GPU'larını birleştiriyor. Böylelikle tüketiciler, bu dizüstü bilgisayarları kullanırken yalnızca oyun değil, dünyanın en ağır yazılımlarını da rahatlıkla çalıştırabiliyorlar. Özelleştirilebilir donanım özelliklerinin Intel Core i9 CPU ve NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU'ya kadar yükseltilebildiğini söyleyelim.

ASUS'un hem yeni Zenbook modelleri hem de Vivobook modelleri an itibarıyla şirketin internet sitesindeki yerlerini almış durumda....