Tayvanlı teknoloji şirketi Asus, neredeyse bir bilgisayar kadar güçlü olmasına rağmen herhangi bir fanlı soğutma sistemine sahip olmayan Fanless Chromebox’ı duyurdu. Aynı anda 3 adete kadar 4K ekrana görüntü verebilen Asus Fanless Chromebox, tahmin edebileceğiniz üzere Google Play erişimi ile geliyor ve Wi-Fi 6 bağlantısını destekliyor.
Farklı işlemci ve bellek kombinasyonlarına sahip olan Asus Fanless Chromebox’ın giriş seviye modelinde Intel Celeron 5205U işlemci, en üst seviye modelinde ise Intel Core i7-10510U işlemci bulunuyor. Cihaz, seçilen varyanta göre kutusundan 65W ya da 90W’lık şarj adaptörü ile çıkıyor.
8 GB’a kadar artırılabilen 4GB DDR4 RAM ile gelen Asus Fanless Chromebox, ön tarafında bir adet USB 3.1 Gen 2 ve USB 3.2 Gen 2 girişe sahipken; arka tarafında bir adet USB 3.2 Gen1 Type-A, iki adet USB 2.0, bir adet USB 3.2 Type-C, iki adet HDMI 2.0 girişine sahip. Cihaz üç monitöre destek verdiğinden 2 HDMI girişinin dışında üçüncü monitörü USB Type-C üzerinden bağlamak gerekiyor.
Asus, Fanless Chromebox için bir fiyat etiketi ya da piyasaya çıkış tarihi açıklamış değil. Dolayısı ile fiyat/performans durumu hakkında yorumda bulunmak pek mümkün değil. Bu arada Fanless Chromebox’ın masaüstü bir cihaz olarak kullanılabileceği gibi monitörün arkasına takarak da kullanılabileceğini belirtelim.