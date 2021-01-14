Asus, fansız olması dolayısı ile son derece sessiz çalışan, 10. nesil Intel işlemciden güç alarak bir bilgisayar kadar yüksek performans sunan yeni Chromebox modelini duyurdu.

Tayvanlı teknoloji şirketi Asus, neredeyse bir bilgisayar kadar güçlü olmasına rağmen herhangi bir fanlı soğutma sistemine sahip olmayan Fanless Chromebox’ı duyurdu. Aynı anda 3 adete kadar 4K ekrana görüntü verebilen Asus Fanless Chromebox, tahmin edebileceğiniz üzere Google Play erişimi ile geliyor ve Wi-Fi 6 bağlantısını destekliyor.

Farklı işlemci ve bellek kombinasyonlarına sahip olan Asus Fanless Chromebox’ın giriş seviye modelinde Intel Celeron 5205U işlemci, en üst seviye modelinde ise Intel Core i7-10510U işlemci bulunuyor. Cihaz, seçilen varyanta göre kutusundan 65W ya da 90W’lık şarj adaptörü ile çıkıyor.

8 GB’a kadar artırılabilen 4GB DDR4 RAM ile gelen Asus Fanless Chromebox, ön tarafında bir adet USB 3.1 Gen 2 ve USB 3.2 Gen 2 girişe sahipken; arka tarafında bir adet USB 3.2 Gen1 Type-A, iki adet USB 2.0, bir adet USB 3.2 Type-C, iki adet HDMI 2.0 girişine sahip. Cihaz üç monitöre destek verdiğinden 2 HDMI girişinin dışında üçüncü monitörü USB Type-C üzerinden bağlamak gerekiyor.

Asus, Fanless Chromebox için bir fiyat etiketi ya da piyasaya çıkış tarihi açıklamış değil. Dolayısı ile fiyat/performans durumu hakkında yorumda bulunmak pek mümkün değil. Bu arada Fanless Chromebox’ın masaüstü bir cihaz olarak kullanılabileceği gibi monitörün arkasına takarak da kullanılabileceğini belirtelim.