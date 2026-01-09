[8-15 Ocak] 160 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunu ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 160 TL değerindeki Bloons TD 6 oldu. Bu oyunu, 15 Ocak tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bloons TD 6 nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Güçlü Maymun Atıcılar ile muhteşem Kahramanları harmanlayarak mükemmel savunmanı oluştur ve kalan son istilacı Bloon'ların her birini patlat! Bloons TD 6 normal fiyatı 160 TL.

Bloons TD 6 fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.