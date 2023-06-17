29 Haziran’da piyasaya sürüleceği onaylanan ASUS Zenfone 10’un beklenmedik bir şekilde render görüntüleri ortaya çıktı.

ASUS, Zenfone serisinin yeni üyesi Zenfone 10'u bundan 2 hafta sonra nihayet piyasaya sürecek. Telefon, selefi Zenfone 9'un devamı niteliğinde ve birçok gelişmiş özellik sunuyor. Zenfone 10'un tasarımı, performansı ve kamerası hakkında şu ana kadar bir şey bilmiyorduk.

Ancak telefonun render görüntüleri beklenmedik bir şekilde birden ortaya çıktı. Daha doğrusu sızdırıldı ve hatta dahası, telefonun hangi tarihte piyasaya sürüleceği de render görüntüleriyle birlikte sızdırılmış oldu.

Sızıntı render görüntülerine göre 5 renk seçeneğiyle gelecek olan ASUS Zenfone 10 beklenen teknik özellikleri ise şöyle:

Ekran : 5,9 inç AMOLED ekran, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, delikli kesim, Gorilla Glass Victus cam

: 5,9 inç AMOLED ekran, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, delikli kesim, Gorilla Glass Victus cam İşlemci : Adreno yeni nesil GPU ile Qualcomm'un sekiz çekirdekli Snapdragon 8. jenerasyon 2 yonga seti

: Adreno yeni nesil GPU ile Qualcomm'un sekiz çekirdekli Snapdragon 8. jenerasyon 2 yonga seti RAM ve Depolama : 16 GB RAM, 256 GB/512 GB UFS 4.0 depolama alanı

: 16 GB RAM, 256 GB/512 GB UFS 4.0 depolama alanı İşletim sistemi : ASUS ZenUI 10 ile Android 13

: ASUS ZenUI 10 ile Android 13 Arka kamera : OIS'li 200 megapiksel birincil, ultra geniş açılı kamera

: OIS'li 200 megapiksel birincil, ultra geniş açılı kamera Diğer çzellikler : 3,5 mm ses jakı, Stereo hoparlörler, yana monte parmak izi sensörü, IP68 derecesi.

: 3,5 mm ses jakı, Stereo hoparlörler, yana monte parmak izi sensörü, IP68 derecesi. Bağlantı : 5G SA/NSA, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 6E, Bluetooth v5.3, GPS, QZSS, NavIC, USB Type-C bağlantı noktası, NFC

: 5G SA/NSA, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 6E, Bluetooth v5.3, GPS, QZSS, NavIC, USB Type-C bağlantı noktası, NFC Pil: 5.000 mAh, 67 W hızlı şarj.

Evan Blass olarak da bilinen @evleaks tarafından paylaşılan render görüntülerine göre ASUS Zenfone 10 Siyah, Kırmızı, Mavi, Beyaz ve Yeşil olmak üzere beş renk seçeneğiyle tanıtılacak. Geçen yıl piyasaya sürülen Zenfone 9, Siyah, Kırmızı, Mavi ve Beyaz renk seçenekleriyle tanıtılmıştı. Yani ilk defa bir ASUS telefonda yeşil rengini göreceğiz.

Render görüntülerine göz attığımızda cihazın arka panelinde LED flaş eşliğinde çift kamera kurulumuna sahip olacağını görebiliyoruz. Cihaz, ekranın sol üst köşesinde selfie kamerasını barındıracak bir delikli kesime sahip olacak.

ASUS Zenfone 10, Zenfone serisinin en güçlü ve en gelişmiş telefonu olarak karşımıza çıkacak gibi. Fiyatının 750 dolar (17.715 TL) olacağı tahmin edilen ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi, kablosuz şarj desteği, 120 Hz AMOLED ekranı ve daha birçok özelliği ile telefon, amiral gemisi segmentinde rekabet edecek gibi görünüyor. Peki siz ASUS Zenfone 10 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.