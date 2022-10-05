Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım üreticisi Asus da NFT'ler ve Web3 konusunda bir hamle yaptığını duyurdu. Teknoloji devi, 'Art Black Hole' ismi verilen yeni bir NFT platformu kurduğunu açıkladı.

Son zamanların en popüler konularından birinin internet NFT’ler olduğunu biliyoruz. İnternet ortamlarındaki varlıkların blok zincirine işlenerek ortaya çıkan bu dijital varlıklar, belli platformlar üzerinden milyarlarca dolara alıcı buluyordu. Ayrıca birçok şirketin yatırım yaptığı NFT’lerin, gelecek yıllarda iyice dijitalleşmesi beklenen hayatımızda büyük bir rol oynayacağı konuşuluyordu.

Ancak yakın zamanda NFT’lerin popülerliğinin düştüğünü gösteren veriler ortaya çıktı. Yapılan bir araştırma, bu varlıkların satışının son dokuz ayda %97 azalarak dibe vurduğunu gösterdi. NFT’ler hakkında tartışmalar sürerken şimdi de bir teknoloji devinden daha bu konuda bir hamle geldi.

Asus, kendi NFT platformunu kurdu

Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım üreticisi Asus, yepyeni bir NFT platformunu kullanıma sunduğunu açıkladı. Teknoloji devinin Web3 konusundaki ilk hamlesi olan platforma ‘Art Black Hole’ ismi verildiği ifade edildi.

Şirket yöneticilerinden Josh Hsieh de konuyla ilgili, “Asus olarak ilerlemekte olan endüstrilerdeki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Web3’ün potansiyeli de bizi etkiliyor” ifadelerini kullandı. Asus, bu adımıyla metaverse ve Web3 konusunda adım atan son Tayvanlı şirket oldu. Apple tedarikçisi Foxconn da daha önce metaverse yatırımı yaptığını açıklamıştı.

Art Black Hole, Asus’un ‘Metaverse Inc’ ismini verdiği Web3 departmanı tarafından geliştirildi. Gücünü şirketin bulut ve yapay zekâ konusundaki teknolojilerinden alan platform, Ethereum tabanlı NFT’ler için oluşturdu. Platformun, şu an için daha önce davet alan bir dizi NFT sanatçısı tarafından kullanılabileceği belirtilirken kullanıcıların Tayvan doları aracılığıyla alım-satım gerçekleştirebileceği aktarıldı. Son olarak platformun ikincil bir ticareti desteklemediği; ancak yakında yeni bir pazarın tanıtılacağı aktarıldı.