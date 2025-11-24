Tümü Webekno
Tasarımıyla Büyüleyen Elektrikli Otomobil AUDI E8 SUV Tanıtıldı

Audi'nin Çin'e özel markası AUDI, E8 SUV ismini verdiği elektrikli SUV modelini duyurdu. Araç, dikkat çeken bir tasarım ve üst düzey özelliklerle gelecek.

Tasarımıyla Büyüleyen Elektrikli Otomobil AUDI E8 SUV Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen otomobil markalarından olan Audi, elektrikli araçlar konsuunda da öne çıkmayı başaran bir firmaydı. Şimdi ise şirketin Çin bölümü, Guangzhou Otomobil Fuarı’nda yeni elektrikli SUV’unu ilk kez gösterdi. Duyurulan yeni otomobil, AUDI E8 SUV ismini alıyor.

Çin’deki AUDI, bildiğimiz Audi’den biraz daha farklı. Dev marka, 2024 yılında sadece Çin pazarına özel, isminde büyük harfler içeren AUDI markasını tanıtmıştı. SAIC ortaklığında ortaya çıkan bu markada Audi’nin ikonik halkalı logoları yerine direkt “AUDI” isminin yazdığı bir logo kullanılıyordu. Amaç sadece Çin’de satılacak ürünler üreten bir yaklaşım sergilemekti. E8 SUV da bu Çin’e özel markanın 2’inci otomobili olarak gelecek.

Karşınızda AUDI E8 SUV

au1

Duyurulan AUDI E8 SUV konseptine baktığımızda otomobilin fütüristik ve modern bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. E5 Sportback modelinden ilham alan bir görünüme sahip olduğunu söylemek mümkün. Kaslı çamurluklar, büyük jantlar, önde ve arkada dev aydınlatmalı AUDI logosu, kamera aynalar gibi dikkat çeken detayları var.

au2

E8 SUV modeli 800V mimarisi üzerine kurulu yeni nesil bir pil teknolojisiyle geliyor. 500 kW gücünde çift motor düzenine ve 109 kWh pil paketine sahip. Otomobil, yaklaşık 670 beygir gücü üretebiliyor. 0’dan 100 km’ye 5 saniyede çıkacağı, toplam menzilinin ise 700 km civarında olacağı belirtilmiş.

au3

Oldukça büyük bir araç olduğunu da eklemeden geçmemek gerek. 5 metreden fazla uzunluğa, 2 metre genişliğe, 1,8 metre yüksekliğe sahip. Dingil mesafesi ise 3 metre. Otomobilin 2026 yılının başlarında üretime girmesi ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tahminî fiyatı ise 31 bin euro civarlarında. Yalnızca Çin’de satılacağının tekrar altını çizelim.

