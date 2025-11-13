Audi, Formula 1 Yarışlarında Kullanacaği İlk Aracı R26'yı Duyurdu!

Audi, Formula 1 yarışlarında kullanılacak aracı R26'yı resmen duyurdu. Renkleri ile çok konuşulacak araç, gelecek yıl düzenlenecek Avustralya Grand Prix'inde resmî olarak tanıtılacak. Henüz konsept aşamada olan R26, Formula 1 tutkunlarının beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren premium otomobil üreticisi Audi, Formula 1 yarışlarında kullanılacak yeni aracını duyurdu. "R26" olarak isimlendirilen ve henüz konsept aşamada olan Formula 1 aracı, F1 tutkunlarını mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Audi R26 konseptine yakından bakalım.

Audi'nin Formula 1 yarışlarında kullanılacak aracı, oldukça şık görünüyor. Tabii Formula 1 düzenlemeleri nedeniyle olağanüstü bir tasarım görmüyoruz ancak aracın titanyum, karbon siyahı ve Audi'nin yeni otomobillerinde kullandığı kırmızı renkleri, oldukça dikkat çekici olacak diyebiliriz. Aslına bakacak olursak bu araç baştan sonra Audi için oldukça özel. Çünkü şirket, ilk kez R26 ile Formula 1 pistlerine inmiş olacak.

Karşınızda Audi R26

Audi'nin Formula 1 macerası, 2022 yılında satın alınan Sauber aracılığıyla başladı. Birkaç yıldır hummalı bir çalışma yapan şirket, Formula 1 aracı için 1.6 litrelik V6 motor geliştirdi. Ayrıca geri kazanım sistemi ve şanzıman gibi diğer güç aktarma organları için de çalışmalar yapıldı. Ancak Audi, şu an için bunlarla ilgili detaylı bilgi paylaşmadı.

Bu arada; Audi'nin Formula 1'e iddialı bir giriş yapacağını belirtelim. 2026 yılı itibarıyla yarışlara katılacak şirket, bu işin başına Ferrari'nin eski F1 yöneticilerinden Mattia Binotto'yu getirdi. Ayrıca Red Bull Sportif Direktörü Jonathan Wheatley de Audi'nin F1 macerasını yönetiyor. Hâlihazırda Sauber adına yarışan pilotlar Nico Hülkenberg ve Gabriel Bortoleto da Audi bünyesinde yarışmaya devam edecekler.

Audi'nin Formula 1 macerasına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Şirket, R26'yı Mart 2026'da gerçekleştirilecek Avustralya Grand Prix'inde resmî olarak tanıtacak. Gerçekleştirilecek etkinliği yakından takip edecek ve R26 ile ilgili yapılan açıklamaları sizlere aktaracağız.