  1. Webtekno
  2. Otomobil

Aralık 2025 Ford Fiyat Listesi: Kuga ile Puma'da Dev İndirim!

Ford'un aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Firma bu ay Puma ile Kuga'ya indirim yaptı. Focus'un fiyatında ise değişim yaşanmadı. İşte güncel sıfır kilometre Ford fiyatları...

Aralık 2025 Ford Fiyat Listesi: Kuga ile Puma'da Dev İndirim!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'de sevilen markalar arasında yer alan Ford, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Focus'un fiyatına dokunmadı. Ancak Kuga ile Puma'da kaçırılmayacak indirimler bulunuyor. Eğer şu sıralar bir Ford arayışınız varsa bu haberi dikkatle okusanız çok iyi olur.

Peki Ford'un açıkladığı Aralık 2025 fiyat listesi, ne durumda? Gelin hep birlikte bakalım.

Ford araba fiyatları - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
Kuga 2.667.400 TL 2.376.400 TL
Focus 2.245.000 TL 2.245.000 TL
Puma 1.839.800 TL 1.784.800 TL
Puma GEN-E 1.936.900 TL 1.879.100 TL

Kuga fiyatları - Aralık 2025

Kuga fiyatları - Aralık 2025

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli Titanium, Otomatik 2.376.400 TL
1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli Active X, Otomatik 2.935.700 TL
1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli ST-Line, Otomatik 3.023.500 TL
1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli ST-Line X, Otomatik 3.206.700 TL

2025 Ford Kuga, Ford'un popüler kompakt SUV modeli olarak biliniyor. Keskin hatlara sahip dış görünümü ve büyük dokunmatik ekranlı gelişmiş dijital kokpitiyle modern bir kullanıcı deneyimi sunan otomobil, geniş iç hacmi ve konforlu sürüş özellikleriyle hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir aile aracı olmaya devam ediyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle de donatılan 2025 Ford Kuga, konforu, teknolojisi ve çok yönlülüğüyle ailelerin ve aktif yaşam tarzına sahip bireylerin ihtiyaçlarına cevap veren iddialı bir SUV olarak konumlanıyor.

Ford Kuga Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! Ford Kuga Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Focus fiyatları - Aralık 2025

Focus fiyatları - Aralık 2025

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium Stil, Otomatik 2.245.000 TL
1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium X, Otomatik 2.360.000 TL

Ford Focus, kompakt hatchback, sedan ve station wagon segmentinde dinamik sürüş özellikleri ve pratikliğiyle öne çıkmaya devam ediyor. Yenilenen dış tasarımı, daha modern ve keskin hatlarla markanın güncel estetiğini yansıtırken, iç mekanda gelişmiş dijital kokpit ve daha büyük, kullanıcı dostu dokunmatik ekran dikkat çekiyor. Focus, konforlu ve kaliteli iç mekanı, ergonomik düzenlemeleriyle günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda rahat bir deneyim sunuyor.

2025 Ford Focus Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! 2025 Ford Focus Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Puma fiyatları - Aralık 2025

Puma fiyatları - Aralık 2025

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit Titanium, Otomatik 1.784.800 TL
1.0L EcoBoost 155PS, Benzinli ST-Line X, Otomatik 2.012.400 TL

2025 Puma, Ford'un popüler kompakt SUV modelinin güncellenmiş versiyonu olarak daha keskin bir tasarımla ve gelişmiş teknolojilerle dikkat çekiyor. Yenilenen dış görünümüyle daha modern ve dinamik bir duruş sergileyen Puma, özellikle genç ve şehirli kullanıcılara hitap ediyor. İç mekanda, büyüyen dijital gösterge paneli ve daha geniş multimedya ekranıyla teknolojik ve kullanıcı dostu bir kokpit sunuluyor. Pratikliği ve geniş bagaj alanı ile öne çıkan Puma, şehir içi kullanımlarda manevra kabiliyetini korurken, günlük ihtiyaçlar için yeterli alanı sunuyor.

Ford Puma Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! Ford Puma Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Puma GEN-E fiyatları - Aralık 2025

Puma GEN-E fiyatları - Aralık 2025

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
123 kW, Elektrikli Premium, Otomatik 1.879.100 TL

Ford Puma Gen E, Ford'un popüler kompakt SUV modelinin tamamen elektrikli versiyonu olarak öne çıkıyor. Yeniden tasarlanmış dış görünümüyle daha aerodinamik ve modern bir estetiğe sahip olan Puma Gen E, iç mekanda tamamen dijital ve minimalist bir kokpit sunuyor. Genişletilmiş dokunmatik ekranlar ve sezgisel kontrollerle yüksek teknolojili ve kullanıcı dostu bir deneyim vadediyor. Çevre dostu yaklaşımı ve düşük yürütme maliyetleriyle 2025 Ford Puma Gen E, kompakt boyutlu, şık tasarımlı ve tamamen elektrikli bir SUV arayan şehirli kullanıcılar için cazip bir seçenek olarak konumlanıyor.

Araba Elektrikli Araba Ford

