Avatar serisinin Oscar ödüllü yönetmeni James Cameron, telefondan film izleyenlere karşı çıktı. Ünlü sinemacı, evde film izlemenin sinemadakiyle aynı deneyimi sunmadığını ifade etti.

Yıllar süren bir bekleyişin ardından vizyona giren Avatar: The Way of Water, sunduğu muazzam görsellerle herkesi büyülemeye devam ediyor. İşte bu yüzden de filmin IMAX gibi formatlarda izlenmesi öneriliyor. Ancak bu durum, filmin evdeki yatağınızdan izlenmeyeceği anlamına da gelmiyor.

Avatar serisinin Oscar ödüllü yönetmeni James Cameron, bu konuda açıklamalarda bulundu. NPR’a açıklamalarda bulunan sinemacı, filmi sinemada izlemeyi önerse de evden izleyerek de iyi bir deneyim yaşanabileceğini ifade etti. Ünlü yönetmen, artık herkesin yaptığı telefondan film izleme alışkanlığı ile ilgili de konuştu.

“Telefondan film izleyenler asıl noktayı kaçırıyor”

Cameron, büyük bir televizyon, iyi bir ses sistemi ve doğru oturma mesafesiyle herkesin evinden de iyi bir film izleme deneyimi yaşayabileceğini belirtti. Ancak Avatar’ı telefondan izlemeyi pek desteklemediğini aktardı.

Telefondan izlemeye karşı çıkan yönetmen, bunun ekranın büyüklüğüyle bir alakası olmadığına vurgu yaptı. Cameron’a göre telefondan film izlemek, aynı anda birden fazla iş yapma nedeniyle pek doğru değil:

“Telefonda bir şeyi izlemeye başladığınızda, asıl noktayı kaçırıyorsunuz. Bir sinema salonuna gitmek, ekran boyutu ve sisteminin mükemmelliği ile ilgili değildir. Daha çok birden fazla iş yapmamak ile alakalı”

“Evde, sinemada olduğu kadar duygu derinliği oluşmaz”

Ünlü yönetmen, “Bence insanların asıl kaçırdığı nokta bu” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Sinemaya gittiğinizde, tüm dikkatinizi vermek için kendiniz ve o sanat eseri arasında bir anlaşma yapıyorsunuz. Ama evdeyken bu olmuyor. İnsanlar, evdeyken sinemada ağlayacakları kadar ağlamazlar; çünkü aynı duygu derinliği evde oluşmaz”

Hâlen sinemalarda bulunan Avatar: The Way of Water, kısa sürede gişeyi domine etmeyi başardı. Öyle ki yapım, yakın zamanda dünyada 1,928 milyar dolar hasılata ulaşarak Spider-Man: No Way Home’u geçti ve tüm zamanların gişede en başarılı filmleri listesinde altıncı sıraya yükseldi.