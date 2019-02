Avengers: Endgame'de Stark Teknolojisi Kullanılabilir

Film setinden gelen yeni bir fotoğraf, filmle ilgili teorilerin arasına bir yenisini ekliyor.

26 Nisan’da vizyona girecek olan Avengers: Endgame filminin setinden ortaya çıkan bir fotoğraf, Avengers ekibinin Thanos’u nasıl yeneceğinin ipucunu veriyor olabilir.

Kahramanlarımız, zamanda yolculuk yerine Tony Stark’ın yüksek teknolojili oyuncaklarından birini kullanarak kazandıkları büyük zaferlerden bir tanesine, 2012’de çıkan Avengers filminde gördüğümüz New York Savaşı’na (Battle of New York) yeniden gidebilirler.

Filmle ilgili şu ana kadar hayranların ortaya attığı en popüler teori, Avengers ekibinin zamanda yolculuk yaparak, geçmişlerindeki kilit anlara gidecekleri yönündeydi. Özellikle bu teori, bir paparazzinin Endgame setinden ortaya çıkardığı ve kahramanların 2012 yılındaki Avengers filmindeki kostümleri giydiği fotoğrafla iyice güçlenmişti.

Fotoğrafta Ant-Man kostümü içerisindeki Paul Rudd’un da bulunması da bu teoriyi güçlendiriyordu çünkü o tarihlerde Ant-Man henüz Avengers ekibinin bir üyesi değildi ve bu da zaman yolculuğu ihtimalini artırıyordu. Şüphesiz ki zamanda yolculuk filmde önemli bir rol oynayacak, özellikle Samuel L. Jackson’ın Captain Marvel’ın zamanda yolculuk yapabilme yeteneğini söyledikten sonra bunu göz ardı etmek pek mümkün de olmazdı zaten.

Peki ya zamanda geçmişe gidilen sahneler (flashback) New York Savaşı için değil de Tony Stark için geçerliyse? Endgame filminin setinde çekilen yeni bir fotoğraf da bu teoriyi güçlendiriyor. Ortaya çıkan fotoğrafta üstünde “Binary Augmented Retro Framing” (BARF, Artırılmış İkili Retro Çerçeveleme) yazılı turuncu bir kutu bulunuyor. BARF gibi garip bir ada sahip olan bu cihaz, Tony Stark tarafından Captain America: Civil War filminde tanıtılmıştı.

BARF, beyinin hipokampüs bölgesinde yer alan anıları interaktif artırılmış gerçekliğe çeviren bir cihaz. Bu cihazın temel prensibi, birinin hatırasını fiziksel olarak dahil olunabilecek üç boyutlu bire bir ölçekli bir şekle çevirebilmesi. Civil War’u izleyenlerin hatırlayacağı üzere bu teknolojiyi Stark, annesi ve babasıyla ilgili son anıya gitmek için kullanıyordu.

Belki de Thanos’u alt etmenin yolu Tony Stark’ın BARF’ı kullanmasından geçiyordur. Öyle ya da böyle filmde zaman yolculuğunun mu, BARF’ın mı yoksa bambaşka bir şeyin mi kullanılacağını 26 Nisan’da film vizyona girdiğinde öğreneceğiz.