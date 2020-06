Avengers: Endgame (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı), Marvel sinematik dünyasına birbirinden güzel sahneler miras bıraktı. Bu sahnelerden herhangi birini rastgele açıp izlemenin verdiği keyfi tarif etmek zor. Bu tarif edemediğimiz keyfi sizlerle paylaşmak adına, hem Avengers: Endgame hem de diğer Marvel filmlerinden derlediğimiz birbirinden güzel anların bir listesini hazırladık.

İlk Iron Man (Demir Adam) filminin çekilmesiyle birlikte, Marvel sinematik dünyasına giriş yapmış olduk. Tony Stark’ın, ilk filmin sonundaki “Ben Demir Adam’ım” ifadesi bu yüzden bir serüvenin başlangıcına işaret ediyordu. Şu ana değin bu evrende çekilmiş 23 film izledik. Yolda daha bir sürü film var.

Şüphesiz bu evrenin şu ana değin çekilmiş en iyi filmi Avengers: Endgame. Epik savaşlara ve trajik kayıplara tanık olduğumuz bu film, Marvel sinematik dünyasının adeta ustalık eseri. Neredeyse Marvel evrenindeki tüm karakterlerin yer aldığı bu devasa film, uzun yıllar boyunca aklımızdan çıkmayacak sahneleri barındırıyor. Aynı şekilde diğer Marvel filmlerinde de, yıllar geçse de izleyeceğimiz, üzerine konuşacağımız ve tartışacağımız sekanslar var.

Bu sahneleri unutmamak için kendimizce bir “en iyi” listesi yapmaya çalıştık. Elbette gözümüzden kaçan ve listeye dahil edemediğimiz sahneler olmuştur. Bu yüzden yorumlarda, siz de kendi gözde sahnelerinizi paylaşabilirsiniz. İşte Avengers: Endgame dahil en iyi 27 Marvel sahnesi!

Thor (2011) - “Bir ata ihtiyacım var!”:

Thor serisinin başlangıç filmi pek çok açıdan tatmin ediciydi. Özellikle Natalie Portman’ın Jane Foster rolüyle hikayeye dahil olması, Chris Hemsworth’ün role uygunluğu derken, ortaya güzel bir film çıkmıştı. Ayrıca Marvel, söz konusu sahnede olduğu gibi bazı mizahı ögeleri filme dahil ederek seyircide olumlu bir etki yaratmıştı.

Avengers: Age Of Ultron (Yenilmezler: Ultron Çağı) (2015) - Quicksilver'ın ölümü:

Büyük ihtimalle herkes ilkin Red Witch ve Quicksilver’dan nefret etti. Bu iki kardeşin, intikam arzusuyla hareket edip herkesin maşası haline gelmesi bir süreden sonra bıkkınlık vericiydi. Ama her epik hikayede olduğu gibi “iyilik yönündeki” dönüşümleri de oldukça etkileyiciydi. Hele Quicksilver’in trajik ölümü dönüşümü bambaşka bir seviyeye taşımıştı.

Captain America: Civil War (Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı) (2016) - Kaptan Amerika vs Helikopter:

Birçok kişiye göre Marvel sinematik tarihinin en iyi filmi Captain America: Civil War. Bunda haklılık payları var. Sahiden de söz konusu film Marvel sinematik tarihinin ilk “şampiyonlar ligi” kadrosunu içeriyor ve birbirinden inanılmaz sekansları barındırıyor. Bunlardan biri de, Kaptan Amerika’nın helikopteri tek eliyle yakalaması muhtemelen.

Ant-Man (2015) - Evrak çantasının içindeki dövüş:

Marvel sinematik evreninde şu ana değin birçok epik savaşa tanık olduk. Her biri sahiden de inanılmazdı. Ama hiçbiri Ant-Man’deki evrak çantasının içinde geçen dövüş kadar tuhaf değildi. Visual Effects teknolojisinin bu kadar etkili bir şekilde kullanıldığı az sahne vardır.

Avengers (Yenilmezler) (2012) - Ajan Phil'in ölümü:

Avengers serisi boyunca birçok trajik kayba tanık oldu. Haliyle Avengers oyuncu kadrosundan birçok isim eksildi. Bunların başında ise şüphesiz Ajan Phil’in ölümü geliyor. Alacağın olsun Loki!

Captain America: Winter Soldier (Kaptan Amerika: Kış Askeri) (2014) - Fury’e saldırı:

Şüphesiz Marvel dünyasındaki önemli sekanslardan biri de Fury’nin şehrin merkezinde saldırıya uğramasıydı. Onlarca aracın ıskartaya çıkartıldığı bu sahne, üç dakikalık inanılmaz bir hayatta kalma mücadelesini içeriyor.

Black Panther (2018) - Killmonger ile dövüş:

Black Panther olmak kolay iş değil. Siyah insanların saygısını kazanmak ve onlara liderlik etmek zor iş. Ayrıca bu göreve kendinin layık olduğunu düşünen birçok kabile mensubu var. T’Challa’nın Killmonger ile dövüş sahnesi de bu açıdan oldukça etkileyiciydi.

Iron Man (Demir Adam) (2008) - Benim sıram:

Marvel sinematik evreninin başlangıç filmi olan Demir Adam bu sekansıyla çok anıldı. Tony Stark’ın gizlice Mark 1’i yaptığı sahneler inanılmazdı. Ayrıca esirliği sırasında kendine yoldaşlık yapan Yinsen’in ölümü, Quicksilver’ın ölümü kadar trajikti. Hatta belki ondan daha trajikti. Ve elbette, tüm bu çaresizlik ve ölüm havasını dağıtan muhteşem replik “My turn!” (Beim sıram), seyir zevkini bambaşka bir seviyeye taşımıştı.

Doctor Strange (2016) - “Gözünü aç!”:

Doktor Strange’in akıllanması niye bu kadar uzun sürdü? Sahiden de kim ne derse desin, Doktor’u ilk başlarda izlemek oldukça keyifsizdi. Gerçekte olduğu gibi sinema dünyasında da kendini bu denli beğenmiş egosantrik kişiliklerle muhattap olmak her zaman zordur. Bu yüzden, iyi ki Ancient One, Doktor’un gözünü açtı ve ortaya Doktor Strange çıktı. Haliyle söz konusu sekans, Doktor’un evrenin merkezinde kendisinin olmadığını öğrenmesi açısından oldukça önemliydi. Yoksa Doktor, nasıl Doktor Strange olurdu? Sen çok yaşa Ancient One!

Guardians of the Galaxy Vol.2 (Galaksinin Koruyucuları 2) (2017) - “Ben Marry Poppins’im!”:

İlk filmde her ne kadar Yondu Udonta’yı ekibin başına musallat olmuş bir para avcısı olarak görsek de ikinci filmle birlikte bu imaj bir değişime uğruyor. Tıpkı Avengers’daki kardeşlerde ya da Loki’de olduğu gibi. Kötü karakterler bir şekilde filmin sonunda kendilerini affettiriyorlar. Yondu’nun da hikayesi benzer bir değeri taşıyor. Söz konusu Marry Poppins göndermeli sahne de işe ilginç bir tat katıyor.

Avengers (Yenilmezler) (2012) - “Ben her zaman öfkeliyim”:

Marvel sinematik tarihinin en heybetli karakteri Hulk olabilir. Ama şöyle bir problem var, Hulk her zaman sahnede olmuyor. Çoğu zaman henüz Hulk’a dönüşmemiş Bruce Banner’ı izliyoruz. Tony Stark’ın bu yüzden mücadelenin geleceği için Bruce Banner’i sürekli kızdırmaya çalıştığını hatırlarsınız. Bu söz konusu sekans, herkes ondan vazgeçmişken, Bruce Banner’ın içindeki krizi kabul etmesini göstermesi açısından oldukça etkileyici.

Avengers: Age of Ultron (Yenilmezler: Ultron Çağı) (2015) - Hulk vs Hulkbuster:

Bruce Banner’ın Hulk üzerindeki etkisini yitirdiğinde işlerin nasıl çığrından çıkabileceğini görmek ve hatırlamak için arada açıp bu sahneyi izlemek gerekiyor. Kendini kaybetmiş bir Hulk ile bırakın aynı şehirde olmayı aynı gezegende bile olmak istemezsiniz.

Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları) (2014) - Groot’un ölümü:

Marvel sinematik evreninde çok az sahne vardır insanın gözyaşlarını tutamadığı. Groot’un ölümü, bunlardan biri. Groot ulu bir çınar ağacıydı, biz ise onun gölgesine sığınmış çocuklardık.

Iron Man (Demir Adam) (2008) - “Ben demir adamım”:

Her şey bu ifadeyle başladı. Demir Adam’ın hikayesinin anlatıldığı ilk filmdeki bu kapanış cümlesiyle anladık ki bizi uzun bir serüven bekliyor. Bu yüzden bu sekans, pek çok açıdan her şeyin başlangıcını temsil ediyor.

Avengers: Age of Ultron (Yenilmezler: Ultron Çağı) (2015) - Herkesin Mjöllnir’ı kaldırmaya çalışması:

Bu tarz sahneler Marvel filmlerini samimi ve sıcak filmler haline getirdi. Tüm Avengers ekibinin bir planda bir araya gelmesi ve aralarında hoş, samimi diyebileceğimiz diyalogların ve olayların yaşanması her zaman evrene ayrı bir hava katıyordu. Mjöllnir sahnesi bu samimi havayı ayrı seviyeye taşımıştı.

Guardians of the Galaxy Vol.2 (Galaksinin Koruyucuları 2) (2017) - Bebek Groot’un dansı:

Groot’un ölümüyle sarsılmışken ortaya Bebek Groot’un çıkması serinin hayranlarına yapılmış hoş bir jesti adeta. Üstelik serinin ikinci filminin Bebek Groot’un “umursamaz dansı” ile başlaması seriye ayrı bir hava katmıştı. Belki de Guardians of the Galaxy serisini bu denli hoş kılan bu mizahi yöndür.

Captain America: Civil War (Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı) (2016) - Peter Parker’ın Tony Stark ile tanışması:

Peter Parker’ın büyük bir Tony Stark hayranı olduğu biliniyor. Bu iki karakterin Marvel sinematik evreninde tanışması da evrene ayrı bir hava katmıştı. Üstelik bu olayın kahramanların birbirleri arasındaki savaşta meydana gelmesi de ayrı etkileyiciydi.

Captain America: Winter Soldier (Kaptan Amerika: Kış Askeri) - Asansördeki dövüş:

Dar mekanlarda çekilen dövüş sahneleri her zaman etkileyici olmuştur. Özellikle Kaptan Amerika’nın serinin ikinci filmindeki dövüş sahnesi muazzamdır. Kaptan Amerika’nın S.H.I.E.L.D ile ilgili şüphelerinin arttığı bir sekansta, asansör sahnesinin hazırlanması ve “Başlamadan önce aranızda dışarı çıkmak isteyen var mı?” ifadesi bu sahneyi Marvel sinematik evreninde ayrı bir yere konumlandırıyor.

Spiderman: Homecoming (Örümcek Adam: Eve Dönüş) (2017): Liz’in babası ile tanışma:

Michael Keaton büyük bir oyuncu. Jestlerini ve mimiklerini bu denli etkileyici kullanabilen aktör sayısı oldukça az. Homecoming’i “eğlence” filminde “gerilim” dolu bir filme dönüştüren bu sekansda da Keaton’ın etkisi yadsınamaz.

Avengers: Endgame (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) (2019) - Yenilmezler’in Thanos'un ordusuyla karşılaşması:

Avengers: Endgame oyuncu kadrosu sahiden de Şampiyonlar Ligi kadrosu gibiydi. Tüm karakterleri Thanos’a karşı olan savaşta tek bir planda izleyebilmek sahiden de büyük bir şanstı.

Avengers (Yenilmezler) (2012) - Hulk’un Loki’yi yerden yere vurması:

İnsanın öfkesini dindiren, içini ısıtan, adeta bir pamuk gibi yapan çok az sahne vardır. Hulk’un Loki’yi yerden yere vurduğu sahne bunlardan biri. Muhtemelen hepimizi Marvel sinematik evrenine “samimi” bir şekilde bağlayan bu tarz nüansların varlığı.

Avengers: Age Of Ultron (Yenilmezler: Ultron Çağı) (2015) - Vision, Thor’un çekicini kaldırıyor:

Mjöllnir’ın iki cüce tarafından Thor’a özel dövüldüğünü herkes bilir. Thor çekice, çekiç de Thor’a bağlıdır. Üstelik, çekici Thor’dan başka kullanabilecek, hatta kaldırabilecek hiçbir varlık yoktur. Mjöllnir’a hakim olmak özel bir kudrete sahip olmayı gerektirir. Vision bu kudrete sahipti, ama hiçbirimiz bilmiyorduk. Bu sahneyi etkileyici kılan da buydu.

Captain America: The First Avenger (Kaptan Amerika - İlk Yenilmez) (2011) - “Randevum vardı”:

Gözlerinizin önüne bir perde ineli neredeyse 70 yıl olmuş. Bir buz kütlesinin içinde edebi uykudan uyandırılmışsınız. Uyandığınız dünya aynı dünya değil, bilim kurgu romanlarını andırıyor. Ve hatırladığınız tek şey, aşık olduğunuz kadınla olan randevunuz. Kaptan Amerika’nın, tüm filmler boyunca içinde bulunduğu krizi temsil etmesi açısından oldukça önemli bir sekans.

Captain America: Civil War (Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı) (2016) - “Biliyor muydun?”:

Dediğimiz gibi, Civil War da Avengers serisinin son iki filmi kadar etkileyici sekansları barındırıyor. Bunlardan biri de, Demir Adam’ın Kaptan Amerika tarafından “ihanete” ve hayal kırıklığına uğradığı sahne. Ardından başlayan dövüş ise sahnenin yarattığı etkiyi taçlandırıyor.

Captain America: Civil War (Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı) (2016) - Havaalanındaki dövüş:

Kahramanlar hiç birbirleriyle savaşır mı? Savaşır. Demir Adam ve Kaptan Amerika’nın arasında geçen bu savaş, olaya diğer kahramanların da eklenmesiyle birlikte epik bir meydan muharebesine dönüşüyor. Şüphesiz bu sahneyi ilk kez izleyen birçok insan, sahnenin bitimiyle birlikte büyük bir boşluğa düştü.

Avengers: Endgame (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) (2019) - Son savaş:

Son savaş, son yenilgi, son zafer, son kayıp, son gözyaşı… Şüphesiz Marvel sinematik evreninde şu ana değin çekilmiş en iyi sahne, Avengers: Endgame’in son savaş sahnesi. Birbirine tezat duyguların içerisinde izlediğimiz bu sahne, birçoğumuza göre tam anlamıyla bir zafer değildi.