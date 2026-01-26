Tümü Webekno
Avrupa Birliği resmi olarak ABD'li teknoloji devlerine alternatif aramaya başladı

Avrupa Parlamentosu, geçtiğimiz gün aldığı kararla kamu alımlarında ABD’li teknoloji şirketleri yerine Avrupalı çözümleri önceliklendirmeyi önerdi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Avrupa Parlamentosu, Ocak 2026’da kabul ettiği bir kararla dijital altyapıda ABD merkezli teknoloji şirketlerine olan bağımlılığın azaltılmasını istedi. Karar, özellikle kamu kurumlarının teknoloji alımlarında Avrupalı alternatiflere öncelik verilmesini öneriyor.

Bugün Avrupa’daki bulut ve dijital altyapı pazarının büyük bölümü AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud’un kontrolünde. Bu durum veri güvenliği, siyasi bağımsızlık ve uzun vadeli maliyetler konusunda AB içinde uzun süredir tartışılıyor.

Bu nedenle gündeme gelen “Eurostack” yaklaşımı; bulut, yapay zekâ ve altyapı yazılımlarında Avrupa merkezli bir teknoloji ekosistemi kurmayı hedefliyor. Amaç, hem yerli şirketleri güçlendirmek hem de kritik verileri Avrupa sınırları içinde tutmak.

Ancak uzmanlara göre süreç kolay olmayacak. ABD’li devlerin ölçek, fiyat ve olgunluk avantajı büyük. Yine de AB’nin attığı bu adım, önümüzdeki yıllarda Avrupa teknoloji pazarında dengelerin değişebileceğine işaret ediyor.

Google

