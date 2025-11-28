Avrupa Birliği, Apple Reklamlar ve Haritalar'ın ayrı bir hizmet olarak değerlendirilecek kadar büyüdüğünü öne sürdü

Apple, Avrupa Komisyonu’na yaptığı bildirimde Apple Ads ve Apple Maps hizmetlerinin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamına girecek kullanıcı eşiğini geçtiğini duyurdu.

Apple, Avrupa Birliği’nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında yeni bir adım atarak Apple Ads ve Apple Maps hizmetlerinin kullanıcı sayısının yasanın belirlediği eşiği geçtiğini Avrupa Komisyonu’na bildirdi. Bildirim 27 Kasım 2025’te resmi olarak alındı.

DMA, büyük teknoloji firmalarının kullanıcı verilerini nasıl topladığı ve hizmetler arasında nasıl geçiş sağladığına dair kurallar getiriyor. Apple’ın bildirimiyle, bu iki hizmetin de “gatekeeper” olarak sınıflandırılması gündeme geldi.

Eğer bu sınıflandırma gerçekleşirse, Apple AB genelinde bu servislerde daha şeffaf ve açık sistemlere geçmek zorunda kalacak. Bu da rakip hizmetlerin entegrasyonunu kolaylaştırabilir, kullanıcıların veri taşınabilirliğini artırabilir.

Apple daha önce App Store, Safari ve iOS hizmetleri için de DMA kapsamında düzenlemelerle karşılaşmıştı. Bu yeni adım, şirketin AB düzenlemelerine karşı daha temkinli bir strateji izlemeye başladığını gösteriyor.

Eşik bekçisi nedir?

AB’nin Dijital Pazarlar Yasası (Digital Markets Act - DMA) kapsamında “eşik bekçisi” (gatekeeper) olarak tanımlanan platformlar, dijital pazarda büyük etki gücüne sahip, kullanıcıları ile işletmeler arasında aracı konumda olan ve bu gücünü pazar hakimiyetine çevirebilecek potansiyele sahip şirketlerdir.

“Gatekeeper” yani eşik bekçisi olmak için gereken kriterler:

Pazar gücü: Şirket, AB’de büyük bir ekonomik etki yaratıyorsa ve birden fazla AB ülkesinde faaliyet gösteriyorsa.

Şirket, AB’de büyük bir ekonomik etki yaratıyorsa ve birden fazla AB ülkesinde faaliyet gösteriyorsa. **Kullanıcı kitlesi: **Hizmetin yılda en az 45 milyon aktif son kullanıcıya ve 10 bin iş kullanıcısına ulaşması.

Aracı rolü: Hizmet, dijital hizmetlerin işletmeler ve kullanıcılar arasında “geçit” görevi görüyorsa (örneğin: uygulama mağazaları, arama motorları, reklam ağları, harita servisleri vs.)

Gatekeeper olmanın "sıkıntısı" ne?

Eşik bekçisi olarak tanımlanan şirketler;

Kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak zorundalar.

Rakip hizmetlerle uyumlu çalışmak zorundalar.

Kendi hizmetlerini rakiplere karşı avantajlı konumda sunmaları yasak.

Kullanıcı verilerini farklı hizmetler arasında izinsiz birleştirmeleri yasak.

Apple gibi büyük şirketler, bu sınıflamaya girmemek veya girseler bile kuralları esnetmek için düzenleyici kurumlarla sıkı pazarlık yapıyor.