PlayStation'da 'Yıl Sonu Fırsatları' Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise yılın son indirimi diyebileceğimiz "Yıl Sonu Fırsatları" indirimleri başlamış durumda.
Yıl Sonu Fırsatları kapsamında 2.500'ü aşkın oyunda büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.
PlayStation "Yıl Sonu Fırsatları"nda fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Ghost of Tsushima: Legends
|769 TL
|384,50 TL (-%50)
|Days Gone Remastered
|2.149 TL
|1.289,40 TL (-%40)
|DOOM: The Dark Ages
|2.299 TL
|1.149,50 TL (-%50)
|Grounded
|1.399 TL
|699,50 TL (-%50)
|Marvel's Spider-Man Remastered
|466,78 TL
|270,73 TL (-%42)
|Crash Bandicoot 4: It's About Time
|2.299 TL
|758,67 TL (-%67)
|Call of Duty: WWII - Dijital Lüks Sürüm
|3.149 TL
|1.259,60 TL (-%60)
|Fallout 4
|699 TL
|279,60 TL (-%60)
|Tainted Grail: The Fall of Avalon
|1.575 TL
|1.260 TL (-%20)
|Call of Duty: Modern Warfare
|2.159 TL
|712,79 TL (-%67)
|Batman: Arkham Knight
|699 TL
|174,75 TL (-%75)
|Horizon Zero Dawn Remastered
|2.149 TL
|1.289,40 TL (-%40)
|Mortal Kombat X
|146,44 TL
|36,61 TL (-%75)
|Assetto Corsa Competizione
|507,47 TL
|126,86 TL (-%75)
|Call of Duty: Modern Warfare 2
|172,88 TL
|86,44 TL (-%50)
|Assassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION
|669 TL
|100,35 TL (-%85)
|Need for Speed Heat
|3.499 TL
|349,90 TL (-%90)
|Echoes of the End: Enhanced Edition
|1.749 TL
|874,50 TL (-%50)
|Fallout 76
|1.199 TL
|299,75 TL (-%75)
|TEKKEN 7
|1.049 TL
|209,80 TL (-%80)
PlayStation'ın Yıl Sonu Fırsatları indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları