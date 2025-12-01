PlayStation'da 'Yıl Sonu Fırsatları' Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

PlayStation Store'da "Yıl Sonu Fırsatları" indirimleri başladı. Kampanya kapsamında 2.500'ü aşkın oyunda büyük indirimler sunuluyor.

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise yılın son indirimi diyebileceğimiz "Yıl Sonu Fırsatları" indirimleri başlamış durumda.

Yıl Sonu Fırsatları kapsamında 2.500'ü aşkın oyunda büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

PlayStation "Yıl Sonu Fırsatları"nda fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Ghost of Tsushima: Legends 769 TL 384,50 TL (-%50) Days Gone Remastered 2.149 TL 1.289,40 TL (-%40) DOOM: The Dark Ages 2.299 TL 1.149,50 TL (-%50) Grounded 1.399 TL 699,50 TL (-%50) Marvel's Spider-Man Remastered 466,78 TL 270,73 TL (-%42) Crash Bandicoot 4: It's About Time 2.299 TL 758,67 TL (-%67) Call of Duty: WWII - Dijital Lüks Sürüm 3.149 TL 1.259,60 TL (-%60) Fallout 4 699 TL 279,60 TL (-%60) Tainted Grail: The Fall of Avalon 1.575 TL 1.260 TL (-%20) Call of Duty: Modern Warfare 2.159 TL 712,79 TL (-%67) Batman: Arkham Knight 699 TL 174,75 TL (-%75) Horizon Zero Dawn Remastered 2.149 TL 1.289,40 TL (-%40) Mortal Kombat X 146,44 TL 36,61 TL (-%75) Assetto Corsa Competizione 507,47 TL 126,86 TL (-%75) Call of Duty: Modern Warfare 2 172,88 TL 86,44 TL (-%50) Assassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION 669 TL 100,35 TL (-%85) Need for Speed Heat 3.499 TL 349,90 TL (-%90) Echoes of the End: Enhanced Edition 1.749 TL 874,50 TL (-%50) Fallout 76 1.199 TL 299,75 TL (-%75) TEKKEN 7 1.049 TL 209,80 TL (-%80)

PlayStation'ın Yıl Sonu Fırsatları indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.