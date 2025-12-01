Tümü Webekno
GTA 6'dan İki Yeni Video Sızdırıldı (Animasyonlar Çok İyi Görünüyor)

Dünyanın en çok beklenen oyunu GTA 6'nın eski animatörü aracılığıyla iki yeni video sızdırıldı. Videoda oyundaki bazı animasyonlar görülebiliyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA 6 için ortaya çıkan sayısız sahte sızıntının ardından, bu kez gerçekten doğruluğu yüksek bazı görüntüler internete düştü. Eski bir Rockstar Games animatörü olan Benjamin Chue, Vimeo’da paylaştığı ve hızla kaldırdığı demo videosuyla oyuna dair önemli animasyonları gün yüzüne çıkardı.

Chue’nun animasyonlarının ilk 19 saniyesi, oyunun baş karakterlerinden biri olduğu düşünülen bir erkeğin bisiklete binip indiği akıcı hareketleri gösteriyor. Görüntülerde yer alan “Lom Bikes” logosu, Miami’deki toplu ulaşım sistemine gönderme niteliğinde ve GTA 6’nın geçtiği Vice City’de oyunculara motorsuz ulaşım seçenekleri sunabileceğine işaret ediyor.

GTA 6 sızdırılan yeni videolar

Videonun ikinci dikkat çekici kısmı ise Lucia’ya benzeyen kadın bir NPC’nin dev bir kamyonetten atlama animasyonu. Bu sahne, resmî fragmanlarda gördüğümüz kadın karakterle uyumlu ve taşıt etkileşimlerini gözler önüne seriyor.

Rockstar Games’in sızıntılar konusundaki sert tutumu biliniyor. 2022’de büyük bir hack saldırısının ardından onlarca erken geliştirme aşamasından kesitin yayılması şirketi alarma geçirmiş, kısa süre önce de gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla 30’dan fazla çalışanı işten çıkarmıştı. Bu nedenle Chue’nun paylaşımı çok daha büyük bir olay hâline geldi.

Peki siz GTA 6'nın yeni sızıntıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

