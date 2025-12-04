Avrupa Birliği, Benzinli Otomobilleri Yasaklamaktan Vazgeçmeyi Düşünüyor (Ama Bazı Şartlar Var)

Avrupa Birliği, sektörden tepki çeken içten yanmalı motorları 2035'te yasaklama planından geri adım atmaya hazırlanıyor. Bunun yerine daha gevşetilmiş bir düzenleme gelebilir. İşte ilk detaylar.

Avrupa Birliği, 2035 yılı itibarıyla otomobil satışlarında büyük değişiklikler yapmayı planlıyordu. Öyle ki AB’nin planı, iklim hedeflerine ulaşmak için 2035 sonrası tüm içten yanmalı motorlu araçların satışlarını yasaklamak ve tamamen elektrikliye geçmekti. Ancak son zamanlarda yaklaşan bu yasağa karşı büyük bir baskı gelmeye başlamıştı.

Şimdi ise gelen bilgiler, tartışmalar ve artan baskının ardından AB yetkililerinin bazı değişikliklere gidebileceğini gösterdi. AB’nin ulaştırma yetkilisi Apostolos Tzitzikostas, yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu’nun 2035 kararının yenilenmiş bir versiyonunu sunmaya hazırlandığını belirtti.

Biyoyakıtlar ve e-yakıtlarla içten yanmalı motorlar devam edebilir

Buna göre yetkililer, içten yanmalı motorları 2035 sonrasında da canlı tutmayı başaracak bir yol arayışında. Yeni planlamada tek bir şart sunulmuş. O da 2035 sonrasında çıkacak araçların biyoyakıtlar veya e-yakıt olarak da bilinen sentetik benzin gibi düşük emisyonlu, yenilenebilir yakıt kullanması.

Bu hamle, tamamen bir U dönüşünden ziyade hem tepki gösterenlere hem de AB’nin iklim hedeflerine uyacak şekilde tasarlanan pragmatik bir önlem olarak görülebilir. Hamlenin, elektrifikasyonun daha yavaş ilerlediği segmentleri yok etmeden karbon ayak izini küçültmeyi amaçladığını söyleyebiliriz. Sektörden olursak geleneksel petrol ürünlerine kıyasla yaşam döngüsü emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilecek HVO100 (hidrojenlenmiş bitkisel yağ/yağlar) ve sentetik yakıtları örnek verebiliriz. Ancak bunlar hep teoride. Tam olarak uygulamada nasıl olacağını bilmiyoruz.

Yani şimdilik hâlâ belirsizlik var. AB’den yasaktaki gevşeme konusunda detaylı bir açıklama da gelmedi. Değişiklik resmiyete bindiğinde tüm detaylarını, e-yakıt ve biyoyakıtlardan kastın ne olduğunu, markaların nasıl tepki verdiğini göreceğiz. Şu an için söyleyeceğimiz tek şey elektrikli araçlara geçişin yavaşlamasıyla içten yanmalılara veda etmenin çok daha uzun süreceği.