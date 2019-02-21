Türkiye, Rüzgar Enerjisi Alanındaki Kapasitesini Artırdı

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope 2018 Avrupa İstatistikleri Raporu'nda yayınlanan istatistiklere göre Türkiye, 38 ülkenin yer aldığı listede 6'ncı olarak yer aldı.

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'nin 2018 yılı raporunda yer alan istatistiklere göre, Rusya ve Ukrayna'nın da dahil olduğu Avrupa Birliği ülkelerinin toplam rüzgar enerjisi gücü 189.022 megavata ulaştı.

Toplamda 38 ülkenin yer aldığı bu listenin başında ise 59.311 megavatla Almanya bulunuyor. Almanya'nın ardından 23.494 megavatla İspanya ve 20.970 megavatla Birleşik Krallık listenin devamında yer alıyor.

Ülkemizin rüzgar enerjisindeki kapasitesi ise geçtiğimiz yıla kıyasla 497 megavat artarak 7.369 megavat oldu. Türkiye, söz konusu bu artışıyla 38 ülkenin yer aldığı listede 6'ncı oldu. Buna ek olarak, geçtiğimiz yıl Avrupa'daki 28 ülkede 20.700 megavat ek kapasite artışı uygulandı. Bu artışın %49'unu (11.676 megavat) rüzgar gücü oluşturdu.

Raporda yer alan %49'luk bu artış için rüzgar enerjisi sektörüne toplamda 26,7 milyar euro yatırım yapıldı.