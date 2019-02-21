  • Dün Gece Meydana Gelen Deprem Sonrası İki Kritik Açıklama

Dün Gece Meydana Gelen Deprem Sonrası İki Kritik Açıklama

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Dün gece meydana gelen ve merkez üssü Çanakkale olarak açıklanan deprem büyük korku yaratmıştı. Depremle ilgili iki önemli açıklama yapıldı.

Ülkemiz bir deprem kuşağının tam ortasında yer alıyor ve yaşanan depremler, sık sık haberlere konu oluyor. Ülkemizin yaşadığı pek çok travmadan da bu doğal afet sorumlu. Haliyle her sarsıntıda insanlar geriliyor ve yetkililerden bir açıklama bekliyorlar.

20 Şubat gecesi Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde can kaybımız yok. 12 köyde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 cami hasar gördü. Şu an ekiplerimiz sahadalar. Şu an bütün köylerde ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yaptı.
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AFAD Deprem Dairesi de depremle ilgili bir açıklama yaptı. Depremin şiddeti richter ölçeğine göre 5.0 olarak açıklanırken depremin maksimum şiddeti de VI olarak ölçüldü.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "20.02.2019 tarihinde Ayvacık (Çanakkale)’de meydana gelen Mw=5.0 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VI olarak hesaplanmıştır" ifadesi kullanıldı.
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Magnitude (Magnitüd, MW) kavramı depremin büyüklüğünü ifade eder. Depremin büyüklüğü ise depremin kaynağında açığa çıkan enerjiyi değerlendirmekte kullanılır. Şiddet ise depremin yapılara ve insanlara olan etkilerini değerlendirmek için kullanılan bir kavram. VI şiddetindeki depremin tanımı ise ‘'herkes tarafından hissedilir ve korku verir. Bazı ağır mobilyalar hareket eder; sıvalarda dökülmeler gözlenir. Genel olarak hafif hasarla sonuçlanır.’ şeklinde yapılıyor.

Etiketler: Deprem, çanakkale, deprem şiddeti, deprem ölçüsü
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