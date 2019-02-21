NASA, Dünya’nın Güzelliklerini Bedava Fotoğraf Kitabıyla Ser

Dünya’nın ne kadar güzel bir gezegen olduğunu hatırlamak isteyenler için NASA, piyasa fiyatı 53 dolar olan fotoğraf kitabının dijital kopyalarını ücretsiz olarak yayınladı.

Carl Sagan’ın meşhur tabiriyle soluk mavi noktamız eşsiz güzellikler barındırıyor. NASA’nın eşi benzeri olmayan büyüklükteki fotoğraf arşivinde yer alan kareler kamuoyuyla da paylaşılıyor.

NASA’nın fotoğraf kitaplarından bir tanesi, Dünya’nın çeşitli yerlerindeki doğal güzelliklerin fotoğraflarını içeriyor. Kitabın basılı versiyonunun fiyatı ise 53 dolar. Üstelik bu fiyat ABD için geçerli. ABD dışından kitabı almak isteyenlerin ödemesi gereken meblağ 74.20 dolar.

Kitabı epub, pdf ya da mobi versiyonuyla indirmek isteyenlerden ise hiçbir ücret talep edilmiyor.

Kitaba hızlı erişim sağlamak isteyenler ise kitabın çevrimiçi versiyonuna bu adresten erişebilirler. Bu versiyon da kitapla aynı içeriğe sahip ve ek interaktif özellikler barındırıyor.

Kitap dört ana kategoriye ayrılmış; atmosfer, su, toprak ve kar. Her kategoride o temaya sahip eşsiz güzellikte fotoğraflar bulunuyor.

Her bir fotoğrafa dair küçük bir açıklama da bu versiyonda bulunuyor. İsteğe bağlı olarak resmin tam hikayesine erişilebiliyor.

Kitabın önsözünü kaleme alan Michael Carlowicz, “Yörüngeden gözlemleyebildiğimiz tüm dinamizm ve detaylara rağmen bazen Dünya’ya hayranlık duymak için bir adım geri atmaya değer.” yazdı.

Carlowicz, kitabın yaratıcılarının ilham verici 69 kareyi seçtiklerini belirtiyor.

NASA’nın artık emekli olan Earth Observing - 1 uydusundan gelen pek çok fotoğraf burada da kullanıldı.