Avrupa'nın En Çok Patates Tüketen Ülkeleri Belli Oldu

Landgeist tarafından yayımlanan yeni bir araştırma Avrupa'da yıllık kaç kg patates tüketildiğini ortaya çıkardı. Peki, Türkiye bu listenin neresinde yer alıyor? Gelin beraber bakalım.

Geçtiğimiz haftalarda kış aylarının geldiği şu günlerde Avrupa’da en çok meyve tüketen ülkeleri sizlerle paylaşmıştık. Yapılan bu araştırmada Türkiye’nin kıtada en çok meyve tüketen ülkelerden biri olduğu ortaya çıkmıştı. Bir başka çalışmada ise Avrupa’daki sebze tüketimi karşılaştırılmış; ancak maalesef bu oranların meyvelerin aksine düşük olduğu bulunmuştu.

Şimdi de Landgeist, dünyanın en yaygın temel gıdalarından biri olan patatesin Avrupa’daki tüketim oranları hakkında bir çalışma yayımladı. Avrupa mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan bu sebze türünün tahmin edilebileceği üzere kıtada, özellikle kuzeydoğu bölgelerinde, oldukça fazla tüketildiği ortaya çıktı.

Türkiye’de yıllık ne kadar patates tüketiliyor?

Öncelikle Avrupa’nın kuzeyinde en çok tüketilen gıdalardan biri olan patatesin, tahminlerin aksine Avrupa’ya özgü olmadığını belirtmemiz gerek. Uzmanlar bu sebzenin ilk olarak Amerika’da bulunduğunu, İspanyollar tarafından Amerika kıtasından Avrupa’ya 16.yüzyılda getirildiğine inanıyor. O günden beri de B6 ve C vitamini kaynağı olan, kan şekerini düzenleyen, sindirim sağlığını iyileştiren patatesin kıta genelinde hızla yayıldığı ifade ediliyor

Landgeist’in çalışmasından bahsedecek olursak; Avrupa’da en çok patates tüketen ülkelerin kıtanın doğusunda olduğunu görebiliyoruz. Araştırmaya göre kıtada en çok patates tüketen ülkeler; yılda 182 kg ile Belarus, 139 kg ile Ukrayna, 113 kg ile Letonya. En az tüketen ülkeler ise, 21 kg ile Kıbrıs, 27 kg ile de Bulgaristan ve Karadağ. Türkiye’nin patates tüketimine baktığımızda ise oranların pek yüksek olmadığını görüyoruz. Çalışmada ülkemizin yıllık 47 kg patates tüketerek ortalama olarak nitelendirilebilecek seviyelerde kaldığını görüyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günlük en az 400 gr meyve ve sebze tüketilmesinin insan vücudunun sağlığı için hayati önem taşıdığının altını çiziyor. Bu da bir yetişkinin yıllık olarak ortalama 87.6 kg sebze tüketmesi anlamına geliyor. Türkiye, patates tüketiminde ortalama seviyelerde yer alsa da genel sebze tüketiminde yıllık 230 kg ile kıtada en çok sebze tüketen ülkeler arasında yer alıyor ve DSÖ’nün tavsiyelerine uygun bir tüketim performansı sergiliyor.