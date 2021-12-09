Avrupa'da En Fazla Meyve Tüketen Ülkeler Belli Oldu

Landgeist tarafından yayımlanan bir araştırma Avrupa'nın yıllık ne kadar meyve tükettiğini ortaya koydu. Yapılan çalışmaya göre Türkiye'de bu listenin üst sıralarında yer alıyor.

Kış aylarına giriş yaptığımız şu günlerde meyve tüketiminin de önemli bir derecede artış göstermeye başladığını söylemek yanlış olmaz. Mandalina, portakal, greyfurt, armut gibi kış meyveleri bizi yalnızca hastalıklardan korumuyor, aynı zamanda sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar olarak hayatımızda yerini alıyor.

Landgeist tarafından yayımlanan yeni bir çalışma da bu ‘sağlıklı’ meyvelerin Avrupa genelinde ne kadar tüketildiğini araştırdı. Yayımlanan verilerde Avrupa kıtasındaki ülkelerin yıllık meyve tüketiminin ne kadar olduğu ortaya çıktı. Peki Türkiye’nin de dahil olduğu bu araştırmada nasıl sonuçlara ulaşıldı? Gelin ülkelerin ne miktarda meyve tükettiğine hep birlikte bakalım.

Avrupa’da sebze tüketimi düşük, meyve tüketimi ise yüksek

Öncelikle Landgeist’in daha önce Avrupa genelinde bir sebze tüketimi araştırması yaptığını da söylememiz gerek. Ekim ayında yayınlanan bu araştırma, kıta genelinde sebze tüketiminin oldukça düşük olduğunu ortaya çıkararak ‘endişe verici’ olarak nitelendirilmişti. Ancak meyve tüketimi üzerinde yapılan araştırma benzer sonuçlar vermedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ günlük en az 400 gr meyve ve sebze tüketilmesini öneriyor. ABD Hastalık ve Kontrol Merkezleri (CDC) de insanların günde en az 1.5 tabak meyve tüketilmesi tavsiyesinde bulunuyor. Bu oranları birleştirdiğimizde de bir insanın günlük 160 gr, yıllık ise 58.4 kg meyve tüketmesi gerektiği ortaya çıkıyor.

Landgeist araştırması da Avrupa’da bulunan birçok ülkenin bu kriterleri karşıladığını ortaya çıkardı. Çalışmaya göre kıtada yıllık 58.4 kg’lik meyve tüketimini karşılamayan yalnızca 4 ülke var. Bunlar; 46 kg ile Letonya, 52 kg ile Litvanya, 53 kg ile Slovakya ve Ukrayna.

Türkiye en çok meyve tüketen ülkeler arasında yer alıyor

Buna olarak araştırmada en çok meyve tüketiminin 175 kg ile Arnavutluk, 46 kg ile de Letonya olduğu belirtildi. Peki, Türkiye bu sıralamada nerede yer alıyor? Sonuçlara bakacak olursak Türkiye’nin yıllık meyve tüketiminde oldukça üst sıralarda olduğunu görebiliriz. Landgeist’e göre kıtadaki en çok meyve tüketimi haritanın güneydoğusunda yer alıyor. Türkiye, meyve tüketimi sıralamasında 128 kg ile Arnavutluk ve Portekiz’in ardından Slovenya ile üçüncülüğü paylaşıyor. Buna ek olarak Hollanda, Avusturya ve Belçika’nın da meyve tüketiminin oldukça yüksek olduğu çıkarılan haritada görülebiliyor.

Uzmanlara göre bu tarz çalışmaların, meyvelerin insan sağlığına etkisi düşünüldüğünde önemi oldukça büyük. Zaten yapılan onlarca araştırmada da meyve tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiği; çünkü hastalıklarla savaşmada vücudun ihtiyaç duyduğu maddelerin meyveler tarafından sağlandığı önemle vurgulanıyor.