Avrupa ve Asya'nın İnternet Kullanım Oranı Açıklandı

Landgeist tarafından Dünya Bankası ve Eurostat verileri baz alınarak oluşturulan iki harita, Asya ve Avrupa ülkelerindeki internet kullanım oranlarını gözler önüne serdi. Türkiye, Avrupa’ya göre geride kalırken Asya ortalamasını yakalamayı başarıyor.

Temeli 1960 yılında Amerika Birleşik Devletleri hükûmetinin araştırmalarına dayanan internet, 1990’larda insan hayatında büyük bir yer edinmeye başladı. Günümüzde ise buzdolabımızdan çamaşır makinemize hatta bir lambaya kadar her şey internete bağlı duruma geldi. Fakat bu, internetin bütün dünyada aynı şartlarda ve aynı sayıda kullanıcı tarafından kullanıldığı anlamına gelmiyor.

İşte bu durumu en net gösteren son veriler, Landgeist tarafından Dünya Bankası ve Eurostat’ın 2020 verileri baz alınarak oluşturulan haritada gösterildi. Hazırlanan haritalar, Avrupa ve Asya ülkelerinde ve ülkelerin bölgelerinde son 3 ay içinde internet kullanan 16-74 yaş arasındaki bireylerin oranını gösterdi. Türkiye, Avrupa ülkelerine göre geride kalırken, Asya ülkelerine göre ortalama sırada yer aldı.

Avrupa’da internet kullanıcılarının oranı

Dünya Bankası ve Eurostat verileri kaynak alınarak hazırlanan yukarıdaki harita, ülkeler ve bölgelerdeki internet kullanıcılarının oranını gösteriyor. Buna göre Avrupa’nın batı kesiminde bulunan Birleşik Krallık, İskandinav Yarımadası, Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde son 3 ayda internet kullanan 16-74 yaş aralığındaki bireylerin oranı, %90-100 aralığında bulunuyor.

Avrupa’nın doğusuna gittikçe bu oran azalırken en düşük oranın bulunduğu ülkeler arasında Ukrayna, Türkiye, Yunanistan ve İtalya’nın güney kesimi yer alıyor. Türkiye’nin doğu kesiminde internet kullanım oranı %55-70 aralığındayken İç Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde bu oranın çoğunlukla %70-80 aralığında olduğunu görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul’daysa internet kullanım oranının sırasıyla %85-90 ve %90-100 aralığında olduğu görülebiliyor.

Asya’da internet kullanıcılarının oranı

Asya ülkelerine bakıldığındaysa Asya’nın güney kesimindeki ülkelerde oranın düşük, kuzey kesimindeyse yüksek olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. İnternet kullanım oranının en fazla olduğu ülkelerse Arap Yarımadası’nda bulunuyor. Bahreyn, Katar ve Kuveyt’te oran %100 iken Birleşik Arap Emirlikleri’nde %99, Suudi Arabistan’da %96’lık oran görüyoruz. Oranın en düşük olduğu Asya ülkesiyse %13’lük oranla Bangladeş.

Türkiye ise Asya ülkelerinin ortalaması konumunda yer alıyor. Türkiye’deki ortalama internet kullanım oranı %74 olarak belirtiliyor. Komşu ülkeler Gürcistan’da %69, Ermenistan’da %67 ve İran’da %78 oranında internet kullanılıyor. Azerbaycan’da ise bu oranın %81 olduğunu görüyoruz.