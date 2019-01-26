Avrupa Merkez Bankası, Atatürk'e Özel Euro Bastı

ECB ismi ile bilinen Avrupa Merkez Bankası, üzerinde Atatürk portresinin yer aldığı, 5000 adet "Euro" bastı. Turizmde tanıtım ve hatıra amacı ile kullanılacak olan bu paralar, orijinal euro ile aynı kalite ve özelliklerde basıldı.

Avrupa Merkez Bankası, özel talep üzerine, ülkelerin tanıtımı ve turizmi amacı ile para basma yetkisine sahip bir kurum. Dünyanın farklı ülkeleri, özel olarak hazırladıkları tasarımları ile kuruma başvuru yaptıklarında, turistik amaçlı kullanabilecekleri paralar bastırabiliyorlar.

Madalya ve eski para bilimiyle uğraşan (Nümismat) koleksiyoner Özgür Honaş, böyle bir uygulama olduğunu öğrendikten sonra, ülkemizin tanıtımı için kollarını sıvadı. Tasarım ekibi ile birlikte, üzerinde Atatürk portresi olan bir euro taslağı hazırlayan Honaş, paranın onayı için Avrupa Merkez Bankası’na başvuru yaptı. Gerekli şartları sağladığı belirlenen, üzerinde Atatürk portresinin yer aldığı özel euro, kurum tarafından basıma verildi. 5000 adet basılan özel tasarım para, Türkiye’nin tanıtım yüzü ve marka değeri olması amacıyla kullanılacak.

Kendi çabaları ile böyle önemli bir olaya imza atan koleksiyoner, bunun sadece ilk adım olduğunu ve bundan sonrası için ülke tanıtımına katkıda bulunacağına inandığı farklı tasarımlar da gerçekleştireceğini açıkladı. Honaş, bir cumhurbaşkanları serisi de oluşturmayı planladığını söylerken, çalışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunacağını bildirdi.

Atatürk temalı paralardan sonra, Çanakkale Zaferi ve 15 Temmuz temalı seriler üzerine de çalışmalar yapmayı planladıklarını açıklayan Özgür Honaş, 15 Temmuz'u konu alacak olan paralardan elde edilecek gelirin ise şehit yakınlarına ve 15 Temmuz Derneği’ne bağışlanacağını söyledi.