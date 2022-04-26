İzmir, oldukça prestijli uluslararası bir ödülün sahibi oldu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İzmir'i 'Avrupa idealini teşvik etmede en aktif şehir' seçti.

1995 yılında bu yana Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), her yıl ‘Avrupa idealini destekleyen en faal’ şehri seçiyor ve seçilen şehrin başarısı bir ödülle taçlandırılıyor. Avrupa’da yaşayan bütün vatandaşlar arasındaki ilişkinin geliştirilmesi açısından oldukça önemli görülen bu ödül kapsamında özel bir madalya ve kupaya ek olarak seçilen şehirden şanslı bir genç, Avrupa kurumlarında burslu eğitim hakkı da elde ediyor. Bu ödül ile birlikte seçilen kentin uluslararası görünürlüğü artarken, diğer belediyelerle olan iletişimi de güçleniyor.

Avrupa sınırları arasında yer alan şehirlere verilen en prestijli ödüllerden birisi olan bu söz konusu ödülün bu yılki sahibi ise Türkiye’den oldu. AKPM, 2022 Avrupa Ödülü için bu yıl boyozu ve bombasıyla ünlü İzmir’i seçti.

Almanya, Litvanya, Polonya ve Ukrayna'dan şehirleri geride bıraktı

İzmir, 15 Ocak’ta Avrupa ödülü için adaylık başvurusunda bulunmuş; başvurunun ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından yapılan açıklamada "İzmir, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde geliştirdiği yerel yönetim anlayışı ve hizmetleriyle, aynı zamanda her alanda derinleştirdiği uluslararası inisiyatif ve faaliyetleriyle bu ödülü almayı hak ediyor” şeklinde kaydetmişti. Nisan ayının başında ise İzmir’in ilk beşe kalan finalistlerden birisi olduğu bildirilmişti.

Bugünse İzmir’in listedeki diğer adayları geride AKPM tarafından Avrupa Ödülü’ne layık görüldüğü duyuruldu. İzmir ile birlikte son beşe kalan şehirler arasında Almanya’dan Bamberg ve Ingolstadt, Litvanya’dan Palanga, Polonya’dan Boleslawiec ve Ukrayna’dan Ternopil yer alıyordu.

"2022 Avrupa Ödülü'nü yeni kazanan Türkiye'deki İzmir'i tebrik ederiz. Bu ödül, altı kişilik kısa bir listeden seçilen, Avrupa idealini teşvik etmede en aktif olduğu düşünülen şehre gidiyor. "