Avrupa'ya tatile gitmek herkesin isteyeceği bir şey. Muhteşem tarihi yapılara sahip Avrupa, tarih yolculuğundan modaya kadar çok geniş bir alanda turistlerin ilgisini çekiyor. Bugün sizlere Avrupa'da tatil yapmak isteyenlerin daha hatırda kalıcı bir tatil için aklında bulundurması gereken küçük ipuçlarını paylaşıyoruz.

Her yıl tatil yapmak isteyen milyonlarca kişinin ilk tercihi Avrupa ülkeleridir. İtalya’dan Almanya’ya, Yunanistan’dan Fransa’ya kadar turistlerin güzel bir tatil deneyimi yaşayacakları pek çok ülke özellikle yaz aylarında yoğun şekilde ziyaretçi alıyor. Herkesin beklentisini karşılayacak farklı tatil seçenekleri ile bu ülkeler arasından tercih yapmak ise bir hayli zor.

Bugün sizlere, Avrupa’ya gitmek isteyenler için tatil planı oluşturmadan önce ihtiyaç duyacağınız bilgileri sunacağız.

Avrupa tatilinizi taçlandıracak en güzel ülkeler

Tarih kokan ülke: İtalya

Avrupa tatiline çıkmak isteyen turistlerin en çok rağbet ettiği ülkelerin başında İtalya geliyor. Her kesimden turistin yararlanacağı Avrupa gezi rehberi için bir liste yapılacak olursa ilk sırasında yer alan bu ülke, pek çok açıdan ayrıcalıklarla dolu bir tatil yapmak isteyenlere güzel bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Tarihi açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan İtalya, bununla birlikte doğal güzellikleri, eğlenceli cazibe merkezleri ve damak çatlatan lezzetleri ile turistlere güzel bir tatil deneyimi yaşatmakta.

İtalya’da turistlerin ilk ziyaret ettikleri durak ise başkent Roma. Büyüleyici atmosferi ile ziyaretçilerini adeta kendisine hayran bırakan başkent, Antik Roma döneminden kalan eserleri, Barok dönemine ait kiliseleri ve sanat müzeleri gezerken öğrenmeyi seven kaşifler için ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor. Bunun yanı sıra romantizm denilince akla gelen ilk şehir ise Venedik. Sularla kaplı bu şehir olan Venedik'e giderek İtalya tatilinizi taçlandırabilirsiniz. Venedik’te gondol gezisi ile şehrin dayanıklı ve tarihi yapılarını görmek turistlere bambaşka bir deneyim yaşatıyor..

Sanatla iç içe olabileceğiniz ülke: Fransa

Avrupa tatili denilince akla gelen bir diğer ülke ise Fransa. Alışılmışın dışında bir tatil deneyimi yaşamak için Fransa’da önerilebilecek en iyi şehir olarak karşımıza Nantes çıkıyor. Orta Çağ’dan kalma yapıları ve şatoları ile ziyaretçilerini bir anda yüzyıllar öncesine götürmekte. Öte yandan Fransa’nın başkenti Paris, Avrupa’da tatil yapmak isteyen milyonlarca kişinin rüyalarını süslemeye devam ediyor. Dünyaca meşhur Eyfel Kulesi ile bilinen Paris, bu cazibe merkezinin yanı sıra başka etkileyici mekanlara da ev sahipliği yapmakta. Işıltılı ve göz alıcı atmosferiyle Şanzelize Caddesi de şehirde görülmesi gereken yerlerden sadece biridir.

Aslında bizden çok şey barındıran bir ülke: Yunanistan

Avrupa’nın cazibe merkezi ülkelerinden biri de Yunanistan. Masmavi denizi, rengarenk adaları ve tarih dolu şehirleriyle bilinen Yunanistan, huzurlu bir tatil arayışında olanlara son derece güzel imkanlar sunmakta. Başlı başına bir açık hava müzesi olan ülkede Antik Yunan medeniyetinden kalan birçok iz rahatlıkla görülebilmekte. Yunanistan’da mutlaka keşfedilmesi gereken şehir ise dolu dolu tarihiyle Atina.

Eğlence meraklılarına Avrupa’da hareketli bir gece hayatı sunan ülkeler

Hiç uyumayan ülke: Almanya

Gezerken mutlaka eğlenmeliyim diyen seyahat tutkunları için en güzel Avrupa ülkelerinden biri ise Almanya. Görkemli tarihinin yanı sıra ülkenin en ilgi çekici özelliği eğlence hayatıdır. Çocuklarla birlikte tatil yapmak isteyen ziyaretçiler için birçok eğlence merkezi bulunan ülkede gece hayatı denilince akla gelen ilk şehir ise Berlin. Hava karardıktan sonra dahi uyumayan bu şehirde gün ışıyana kadar eğlenmek mümkün.

Kısacası Almanya’da herkesin beklentisine uygun sayısız eğlence mekânı misafirlerini beklemekte.

Eğlence arayanların tercihi: Sırbistan

Avrupa’nın en eğlenceli ülkelerinden biri de Sırbistan. Özellikle ülkenin başkenti olan Belgrad hafta içi dahi sürekli hareketli bir ortama sahip. Başkent Belgraf, dünya klasmanında ilk sıralarda yer alan eğlence mekanlarına ev sahipliği de yapmakta. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada yer alan kentte tekneler dahi gece kulüpleri haline gelmiştir.

Tatilde doyasıya yemek yemek isteyenlere Avrupa ülkelerinin en meşhur lezzetleri

Tarihi yapısının dışında yemekleriyle de efsane olan ülke: İtalya

Gastronomi denilince akla gelen ilk ülke elbette İtalya. Özgün mutfağı ile dünyaya örnek olan İtalya’nın en ünlü yemeği ise çoğu kişinin de bileceği gibi makarna ve pizza. Bu ikonik yemeklerin yanı sıra bu ilgi çekici ülkede yenilebilecek en meşhur yemeklerden biri de pirincin belki de en güzel hali olan risottodur. Ancak İtalya’yı anınca lazanyayı önermemek olmaz. Makarnanın başka bir güzel hali olan bu yemek beyaz şarapla birlikte tüketildiğinde tadanlara eşsiz bir haz sağlamakta.

Kruvasanların ülkesi: Fransa

Tarifleri neredeyse tüm dünya mutfaklarında kullanılan Fransa da oldukça gelişmiş bir yemek kültürüne sahip. Örneğin birçok kişinin lezzetli tarifler oluşturmak için kullandığı beşamel sos Fransız mutfağına ait. Genellikle tatlılarıyla bilinen Fransız mutfağının akla gelen ilk lezzeti ise kesinlikle ekler tatlısı. Bunun yanı sıra Fransızların kahvaltıda sıkça tükettiği dünyaca ünlü bir başka lezzet olan kruvasanı da anmadan geçmeyelim. Sıcak ve çıtır çıtır bir kruvasan Fransa tatilini taçlandıracaktır.

Avrupa’da alışveriş yapmak için biçilmiş kaftan olan ülke ve şehirler

Modanın kalbinin attığı şehir: Milano

Alışveriş severler için gidilmesi gereken ilk durak elbette İtalya’nın en bilinen şehirlerinden biri olan Milano. Modaya öncülük etmesiyle bilinen Milano’da dünyaca ünlü tüm markaların mağazaları bulunmakta. Burada uğranılması gereken ilk mekan ise Via Montenapoleone adlı cadde. Bu cadde, ünlü markaların mağazalarının bulunduğu tarihi yapılarda alışveriş yapmak oldukça güzel bir deneyim yaşatmaktadır.

Alışveriş tutkunlarının bir diğer uğrak noktası: Amsterdam

Hollanda’nın başkenti Amsterdam da alışveriş için son dönemlerin en iyi seçeneklerinden biri olarak öne çıkmakta. Özellikle son yıllarda moda üzerinde gelişmeler kaydeden ülke, bu konuda adını tüm dünyaya duyurmayı başardı. Amsterdam ise ziyaretçilerine en lüksten en uygun fiyatlı seçeneklere kadar herkesi memnun edecek bir alışveriş deneyimi yaşatmakta. Bunun yanı sıra şehirde sıklıkla açılan sokak pazarları da turistlerden büyük rağbet görmekte.

Bugün sizlere farklı odak noktalarıyla Avrupa'da gezilebilecek yerlere baktık. Kendi ilgi alanlarınıza göre kendi tatilinizi planlayabilir ve unutulmayacak bir yolculuğa çıkabilirsiniz.