Avrupa Uzay Ajansı, 4 Uzay Programı Durdurdu

Her geçen gün daha da yayılan koronavirüs salgını nedeniyle birçok sektörde sıkıntılar yaşanıyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da çeşitli bilimsel görevlerde duraklama kararı verdi.

ESA’nın aldığı karar, ajansın hâlihazırda yürüttüğü 21 aktif görevden 4’ünü etkiledi. Kararla birlikte kaynaklar, Avrupa Uzay Ajansı ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen Merkür uzay sondası BepiColombo’ya aktarılacak.

Avrupa’dan Merkür’e gönderilen ilk uzay aracı olan BepiColombo, 2018 yılında Ariane 5 roketiyle Fransız Guyanası'ndan yörüngeye fırlatıldı. Söz konusu uzay aracıyla Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür’ün daha iyi anlaşılabilmesi hedefleniyor. ESA'nın hamlesi, seçilen 4 görevi geçici bir duraklama sürecine soktu.

4 uzay programına koronavirüs engeli:

ESA'nın Operasyon Direktörü Tolf Densing, “Önceliğimiz iş gücümüzün sağlığı ve bu nedenle bazı bilimsel görevlerdeki, özellikle de şu anda sahada en fazla sayıda personel gerektiren gezegenler arası uzay araçlarındaki, aktiviteyi azaltacağız” dedi. Uzay araçlarının sabit yörünge ve uzun görev süreleri olduğunu belirten Densing, alınan kararın genel görev performansları üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahip olacağını bildirdi.

Avrupa Uzay Ajansı’nın koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan görevleri 2000 yılında başlatılan Cluster programı; Roscosmos ile yürütülen ExoMars Trace Gas Orbiter; Mars Express ve Solar Orbiter. NASA Bilim Görev Bölümü Müdür Yardımcısı Thomas Zurbuchen, ESA’nın bu kararını mevcut koşulları göz önünde tutarak desteklediklerini ifade etti.

Söz konusu görevlerin ertelenmesiyle birlikte BepiColombo görevine destek artacak. BepiColombo, birkaç hafta sonra Dünya’nın çekim kuvvetinden faydalanarak manevra yapacak. Böylece uzay aracı, yörüngesini Merkür’e doğru yönlendirecek. Bu görevden sorumlu personel, sosyal mesafeyi koruyarak ve sağlık önlemlerini alarak çalışmaya devam edecek.