Dünyanın en önde gelen kurumlarından olan NASA, koronavirüs nedeniyle çalışmalarını durdurmak zorunda kalıyor. En önemli görevler arasında olan James Webb Uzay Teleskobu'nun yapımına ara verildi. Mars 2020 görevinin ise ne zaman tamamlanacağı bilinmiyor.

Koronavirüsten hasar alan birçok kurumdan bir diğeri de NASA oldu. Geçtiğimiz günlerde NASA, hızlıca yayılan virüsün yayılımını en aza indirmek ve çalışanlarının sağlığını korumak için olası proje gecikmelerini de göz önüne alarak bazı merkezlerinde evden çalışma sistemine geçilmesine karar vermişti. NASA yetkililerinin söylediklerine göre, etkilenen görevler arasında James Webb Uzay Teleskobu da bulunuyor.

NASA'da çalışan astrofizikçi Thomas Zurbuchen ve bir kaç yetkili ile birlikte düzenlenen bir toplantıda Başkan Donald Trump'ın 2021 yılı için bütçe talebi hakkında konuşulacaktı fakat görünüşe bakılırsa bu konu 2. plana atılmış. Zurbuchen, konuşmasına şu şekilde başladı: "Şu noktada yapacağımız şey fil prensibi adını verdiğim şeyi uygulamak: Eğer bir odada fil varsa bunun hakkında konuşuruz. Biz de bugün koronavirüs hakkında ve virüsün bilimi nasıl etkilediğinden konuşacağız. Daha sonra, iş konuşmaya devam edeceğiz."

Zurbuchen ayrıca, farklı türlü işlerin uzaktan çalışmayla farklı etkileneceğini de belirtti. Konuşmasında, "Bir görevin başarılı sayılması için yapılması gereken geliştirmeler uzaktan da yapılabilir fakat uzaktan uzay aracı inşa edilemez" şeklinde konuştu. Çoğu uçuş gerektiren görevin de ertelendiğini ve salgın etkisini azalttıktan sonra yeniden planlanacağını açıkladı. NASA'nın en önemli görevlerinden biri olan James Webb Uzay Teleskobu hakkında da çok fazla soru geldiğini söyleyen Zurbuchen bu görevin önceliklerinden biri olduğunu ve elbette koronavirüsten etkilendiğini de belirtti. Bu teleskopun gelecek yılın mart ayında fırlatılması planlanıyordu.

NASA'nın bir diğer önemli görevi olan Mars 2020'nin Temmuz ayında gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Zurbuchen, bu görevler hakkında "2 görev de önceliklerimiz arasında ancak gerek bulundukları durum gerek onlar hakkında verilen kararlar açısından çok farklılar" dedi.