Avrupa Uzay Ajansı ve bir mimarlık firması, yakın gelecekte Ay'da kurulması planlanan ilk kolonilerin nasıl olacağını gösteren bir kısa film paylaştı. Videoda gerçeğe oldukça yakın, uygulanabilir Ay üssü konsepti ilgi çekti.

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) yayınladığı Life Beyond Earth (Dünyanın Ötesinde Yaşam) isimli 4 dakikalık kısa filmde, Ay üzerinde kolonileşmenin ve Ay’da yaşamın gerçekçi bir şekilde nasıl olacağı anlatılıyor.

Kısa filmde gösterilen konsept tasarımlar, “Skidmore, Owings & Merrill” mimarlık firması tarafından hazırlandı ve Venedik’te gerçekleşen 17. Uluslararası Biennale Mimari Sergisinde gösterildi. Biennale sergisinin bu yılki teması “Birlikte Nasıl Yaşayacağız”dı. Bu projeye Avrupa Uzay Ajansı uzmanları ve MIT’de Havacılık ve Uzay Departmanı'nda profesör olan eski NASA astronotu Jeffrey Hoffman teknik destek sağladı.

Life Beyond Earth kısa filmi

Sergide kısa film ile 2 adet büyük ölçekli fiziksel maket de gösterildi. Mimarlık firmasının baş tasarımcısı olan Daniel Inocent, proje hakkında “Avrupa’da, yaşanabilir insan habitatı konseptlerine çok daha farklı bir bakış açısı getirebilir” dedi. Bu konsept, özel ve devlete ait uzay şirketleri ve diğer sektörlerin ortak çalışmaları ile uygulanabilir, uzun vadeli ve yaşanabilir bir Ay üssünün mümkün olabileceğini gösteriyor.

Ay üssünün konsept tasarımı

Kısa filmde görülen konsept yapılarla ilgili yapılan açıklamada, tasarımın en önemli parçasının Ay yüzeyinde yaşamı devam ettirecek bir yaşam alanının olduğu belirtildi. Bu alan, yarı genişleyebilen ve yüksek kütle-hacim oranına sahip olan tasarımı sayesindeyse gerektiğinde normal boyutunun neredeyse iki katına çıkabilecek. Yaklaşık 4 katlı bir bina yüksekliğinde olan ve içinde değiştirilebilir elemanları olan bu tasarımda, Ay’da bulunan ekibin düşük yer çekiminden faydalanması için yüksek tavanlar, merdivenler, çalışma alanları ve hatta tutunabilmeleri için çubuklar olması düşünülüyor.

Bu yapılar hem yüzeyde bizzat astronotlar tarafından hem de uzay istasyonundan kontrol edilen robotik araçlarla uzaktan kurulabilecek. Şu anki tasarım, 4 kişilik bir ekibi 300 gün boyunca rahat koşullarda barındırabilir durumda.

Gerçek olabilecek bir tasarım

Videoda gördüğümüz hayali koloninin, Ay’ın güney kutbunda bulunan Shackleton kraterinin kenarı boyunca yerleştiğini görüyoruz. Aslında bu akıllıca ve gerçekçi bir seçim zira bu konuma kurulacak bir Ay üssüne hem sürekli güneş enerjisi depolanabilir hem de evimiz olan Dünya gezegeni sürekli görülebilir. Bunlara ek olarak kraterin içindeki karanlık alanlara kurulacak su depolarına da kolayca erişim sağlanabilir.

Daha önce defalarca kez fütüristtik Ay üslerinin videolarını ve resimlerini gördük ancak hiçbiri aklımızda kalmadı. Bunun sebebiyse hiçbirinin gerçekçi olmamasıydı. İlk Ay kolonisi tam olarak buna benzemeyebilir fakat uzmanlar, bu konsept tasarımın gerçeğe oldukça yakın olduğunu düşünüyor. Nitekim doğal uydumuz olan Ay'a kalıcı yerleşkeler kurmanın zamanı geliyor gibi görünüyor.