Yıllar Sonra Ay'a ABD Dışında Bir Ülke Ayak Basmak Üzere: Çin'li Taykonotlar Bir İlki Başarabilir!

İddialara göre Çin, yakında Ay'a insanlı iniş görevini tüm detaylarıyla açıklamayı planlıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Uzay yarışı söz konusu olduğunda gözümüzü genellikle bilim kurgu filmlerine ya da Elon Musk’ın Mars tweetlerine çeviriyoruz ancak şu sıralar Dünya’nın biraz yukarısında, oldukça gerçek ve bir o kadar da çekişmeli yeni bir senaryo yazılıyor.

NASA yöneticisi Jared Isaacman’a göre 2027 yılında Ay’ın etrafında tur atacak olan sonraki astronotlar Amerikan değil, Çinli (taykonot) olabilir. Bu tahmin, ABD’nin yıllardır süren "Ay’ın tek hâkimi" imajını sarsacak cinsten.

Tekel dönemi bitiyor

Bugüne kadar Ay’ın çevresine insan gönderebilen tek güç ABD’ydi. 1968 ile 1972 arasındaki efsanevi Apollo görevlerinden, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan Artemis 2’ye kadar bu alandaki tüm koltuklar Amerikalılara (ve Artemis 2’deki bir Kanadalıya) aitti.

Ancak Isaacman, bu durumun yakında değişmek üzere olduğunu düşünüyor. Çin, resmî olarak 2027 için böyle bir insanlı Ay uçuşu planını açıkça ilan etmemiş olsa da bu konuya dair oldukça dedikodu var. Söylentilere göre Pekin, 2030’a kadar Ay’a insan indirme hedefinin bir provası olarak bu fırlatmayı çoktan ajandasına eklemiş durumda.

NASA planlarını değiştirebilir

Çin’in ensesindeki nefesini hisseden Isaacman, Artemis programında radikal değişikliklere gidileceğini söylüyor.

Asıl plan, Artemis 3 göreviyle 2028’de doğrudan Ay’a iniş yapmaktı ancak yeni stratejiyle birlikte takvim öne çekildi ve rota değişti:

  • 2027: Artemis 3, Ay yerine Alçak Dünya Yörüngesi'nde test uçuşu yapacak.
  • 2028: Artemis 4 ile doğrudan Ay'a iniş denenecek.

Daha da dikkat çekici olanı, NASA’nın bütçe ve odak noktasını tamamen bu yarışa kaydırması. Ay’ın yörüngesinde kurulması planlanan "Gateway" istasyonu projesi, kaynakların tamamen bir Ay üssüne aktarılması amacıyla askıya alınmış durumda. Yani NASA, "yolda durup istasyon kurmakla vakit kaybetmeyelim, doğrudan toprağa ayak basalım" moduna geçmiş görünüyor.

