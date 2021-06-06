ROSCOSMOS Başkanı, Elon Musk'ı Eleştirdi

Rus uzay ajansı ROSCOSMOS'un başındaki Dmitry Rogozin, Elon Musk'ın Mars planları hakkında sert eleştirilerde bulundu. Rogozin, teknoloji camiasındaki herkesin bunun bir absürtlükten ibaret olduğunu bildiğini de söyledi.

Farklı noktalardan eleştirilerin odağı olmayı her zaman başaran Elon Musk, geçtiğimiz gün Anonymous adlı hacker topluluğu tarafından, kripto para piyasasını sürekli sarstığı gerekçesiyle açık açık tehdit edilmişti. Kripto para alanındaki bu gücü, Elon Musk’ın sosyal medyada da sürekli tepki almasına sebep oluyor.

Fakat tepkileri mıknatıs gibi çeken milyarderimizin uzay alanındaki çalışmalarını da unutmamak gerek. SpaceX şirketinde CEO olarak bulunan Elon Musk, Mars planlarında atılması gereken bir sonraki mantıklı adımın, Mars üzerinde bir şehir kurulması olduğunu söylemişti. Rus Uzay Ajansı ROSCOSMOS’un başkanı Dmitry Rogozin ise bu fikre sıcak bakmıyor gibi görünüyor.

“Dünya’dan Mars’a Düzenli Uçuş Planları, Peri Masalından Başka Bir Şey Değil”

Rogozin, kulağa hoş geldiklerinden insanların bu sözleri sevdiğini ve bu sözlerin heyecan yarattığını söyledi. Fakat gerçekliğe bakıldığında bu tür peri masallarını söyleyen insan sayısının da çok olduğunu belirtti. Teknoloji camiasından insanların, bunun absürtlükten ibaret olduğunu bildiğini de belirten Rogozin, daha önce de Elon Musk ile bu tür atışmalar yaşamıştı.

Musk, yüzlerce yıl beklemeden Mars’ta şehir kurma fikrini 2016 yılında öne sürmüştü. Eğer Elon Musk’ın planları sorunsuz işlerse, insanlar 2025 yılında ilk kez Mars’a ulaşabilecek. Geçtiğimiz yıl Musk, bunun güzel bir macera olacağını ve eğer ölmezseniz, gelmiş geçmiş en heyecan verici maceralardan biri olacağını belirtmişti.

Elon Musk, planlarında oldukça istekli ve istikrarlı ilerliyor gibi görünüyor. Bakalım Dünya dışında başka bir gezegende yerleşim yeri kurma planı gerçeğe dönüşebilecek mi. Yoksa Elon Musk da Rogozoin’in bahsettiği masal anlatıcılarından biri mi olacak?