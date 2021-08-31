İzmir, Avrupa ve Orta Doğu'nun ilk oyun festivaline ev sahipliği yapacak. İzmir Oyun Festivali olarak isimlendirilen ve 24-25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik, geleneksel sokak oyunlarından VR oyunlara kadar her yaş grubundaki oyunseveri memnun etmeyi hedefliyor.

İzmir, eylül ayı içerisinde Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük oyun festivallerinden bir tanesine ev sahipliği yapacak. "İzmir Oyun Festivali" olarak isimlendirilecek ve 24-25-26 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek etkinlik, geleneksel oyunlardan e-spora kadar oyun tutkunlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

İzmir Oyun Festivali, Avrupa ve Orta Doğu'da bir ilk olacak. İzmir Yeni Fuar'da gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında hem Z kuşağının ilgisini çekecek hem de X ve Y kuşaklarının alışık oldukları oyunlar oynanacak. 7'den 70'e herkes, İzmir Oyun Festivali'nde kendine uygun etkinlikler bulma imkanı yakalayacak.

30 binden fazla katılım bekleniyor

Bu yıl ilk kez düzenlenecek İzmir Oyun Festivali'nde geleneksel sokak oyunları olan körebe, misket ve seksek gibi oyunların yanı sıra, günümüz teknolojilerinin sunduğu imkanlar sayesinde geliştirilen VR oyunlar yer alacak. Çeşitli e-spor turnuvalarının da düzenleneceği etkinlik kapsamında cosplay yarışmaları gibi eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirilecek.

İzmir Yeni Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe en az 30 bin kişinin katılımı bekleniyor. 24-25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festival ile katılımcılara da çok sayıda sürpriz hediyeler dağıtılacak. Böylelikle Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, gündemden uzaklaşma ve çok eğlenme imkanı yakalayacakları birkaç gün geçirme imkanı sunacaklar.