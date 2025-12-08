Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

Avrupa'dan X'e 120 milyon euro ceza: Elon Musk, sinirden Avrupa Komisyonu'nun reklam hesabını kapattı

Avrupa Komisyonu, X’e mavi tik aldatmacası ve şeffaflık ihlalleri nedeniyle 120 milyon euro ceza kesti. X ise Komisyon’un reklam hesabını kapatarak karşılık verdi.

Avrupa'dan X'e 120 milyon euro ceza: Elon Musk, sinirden Avrupa Komisyonu'nun reklam hesabını kapattı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Avrupa Birliği, X’e (eski adıyla Twitter) 120 milyon euro ceza kesti. Gerekçe, kullanıcıları yanıltan doğrulama sistemi, yetersiz reklam şeffaflığı ve araştırmacıların veri erişiminin engellenmesiydi. Bu, AB’nin yeni dijital kuralları olan Digital Services Act kapsamında verilen en büyük cezalardan biri oldu.

Ceza sonrası X, Avrupa Komisyonu’nun reklam hesabını kapattı. Şirket, Komisyon’un “Ad Composer” aracıyla aldatıcı duyurular yaptığını, bu yüzden reklam politikalarını ihlal ettiğini öne sürdü. Komisyon ise zaten uzun süredir reklam vermediğini açıkladı.

Süreç, sosyal medya devleriyle düzenleyiciler arasındaki çekişmenin geldiği noktayı gösteriyor. AB, DSA kurallarını daha da sıkılaştırarak uygulamayı planlıyor. X ise ifade özgürlüğü ve platform eşitliği argümanlarıyla karşı duruyor.

Bu gelişme, gelecekte platformların regülasyonlara nasıl uyum sağlayacağına ve kamu kurumlarının sosyal medya araçlarını nasıl kullanacağına dair önemli sorular doğurdu.

X (Twitter)

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim