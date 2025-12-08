Avrupa'dan X'e 120 milyon euro ceza: Elon Musk, sinirden Avrupa Komisyonu'nun reklam hesabını kapattı

Avrupa Komisyonu, X’e mavi tik aldatmacası ve şeffaflık ihlalleri nedeniyle 120 milyon euro ceza kesti. X ise Komisyon’un reklam hesabını kapatarak karşılık verdi.

Avrupa Birliği, X’e (eski adıyla Twitter) 120 milyon euro ceza kesti. Gerekçe, kullanıcıları yanıltan doğrulama sistemi, yetersiz reklam şeffaflığı ve araştırmacıların veri erişiminin engellenmesiydi. Bu, AB’nin yeni dijital kuralları olan Digital Services Act kapsamında verilen en büyük cezalardan biri oldu.

Ceza sonrası X, Avrupa Komisyonu’nun reklam hesabını kapattı. Şirket, Komisyon’un “Ad Composer” aracıyla aldatıcı duyurular yaptığını, bu yüzden reklam politikalarını ihlal ettiğini öne sürdü. Komisyon ise zaten uzun süredir reklam vermediğini açıkladı.

Süreç, sosyal medya devleriyle düzenleyiciler arasındaki çekişmenin geldiği noktayı gösteriyor. AB, DSA kurallarını daha da sıkılaştırarak uygulamayı planlıyor. X ise ifade özgürlüğü ve platform eşitliği argümanlarıyla karşı duruyor.

Bu gelişme, gelecekte platformların regülasyonlara nasıl uyum sağlayacağına ve kamu kurumlarının sosyal medya araçlarını nasıl kullanacağına dair önemli sorular doğurdu.