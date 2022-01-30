Avustralya'daki Apple Store'da Soygun Yapan Kişi Tutuklandı

Avustralya'da geçtiğimiz çarşamba günü yaklaşık 60.000 dolar değerinde Apple ürününü çalan genç, yakalanarak tutuklandı.

Geçtiğimiz haftalarda, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple Store'da hızlı ve kolay bir şekilde ele geçirme ve çalıştırma soygunlarını önleme amacıyla, Apple'dan gelişmiş bir güvenlik ürün tablosuyla ilgili verilmiş bir patenti resmi olarak yayınlamıştı. Bu tür soygunlar, kötü kanunların radikal siyaset tarafından desteklenmesi nedeniyle Kaliforniya'da kontrolden çıkacak bir boyut almıştı.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'dan yalnızca "Ürün-Görüntüleme Sistemi" başlıklı onaylanmış bir patent yayınladı. Apple'ın bu konu hakkındaki açıklaması şöyle, "Bazı durumlarda, bir perakendeci, potansiyel alıcının ürünleri bir teşhir alanından kaldırma olanağını daha da sınırlamak isteyebilir." Apple Store'daki bu soygunları engellemek adına çalışmalara devam etse de soygunlar devam ediyor.

Avustralya Canberra Apple Store'da 60 bin dolarlık soygun yapan genç tutuklandı

Avustralya'da, geçtiğimiz çarşamba günü sabah saat 4 sularında 16 yaşındaki çocuk ve orta yaşlarda bir adamın Canberra Apple Store'a girip hırsızlık yaptıkları çok bir zaman geçmeden fark edildi. Fakat Apple Store'da soygun farkedildiğinde zanlılar kaçmıştı.

Güvenlik personeli, iddia edilen hırsızlık konusunda bir alarmla uyarıldı ve suçlular yaklaşık 60.000 dolar değerinde elektronik cihazla kaçarken olaya direkt müdahale etti. Polisler, saldırganların kaçarken bir çanta çalıntı Apple ürünü düşürdüklerini söyledi.

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüphelilerden birinin kimliğini tespit edebildi. Zanlılar 26 Ocak Çarşamba günü akşamı tutuklandı. 16 yaşındaki zanlı 27 Ocak Perşembe günü ACT Sulh Ceza Mahkemesi'nde iki ayrı ağırlaştırılmış hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla karşı karşıya gelecek. Diğer zanlı hakkında bir bilgi yok. Soruşturmalar şimdilik devam ediyor.