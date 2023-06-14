Avustralya'ya Giden İlk İnsanlara Dair Yeni İzler Bulundu

Bilim insanları, Laos'taki bir mağarada Avustralya'ya göçlere dair yeni bilgiler sunabilecek insan fosillerine rastladı.

İlk kez 1600’lü yıllarda Avrupalı kaşifler tarafından keşfedilen ve haritalandırılan Avustralya kıtası, elbette ilk kez bu yıllarda insanlara ev sahipliği yapmaya başlamadı. Hatta bu kıtaya diğer kıtalardan göçler, ilk keşiften on binlerce yıl önce gerçekleşmişti.

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, pek çok insan topluluğunun Güneydoğu Asya’daki adalar üzerinden kıtaya ayak bastığını ortaya koymuştu. Yeni bir araştırma ise kıtaya yapılan göçlere dair yepyeni bir ışık tuttu.

Göçler, 86 bin yıl önce başlamış!

Bilim insanları, günümüzde Vietnam ile Tayland arasında kalan Laos topraklarındaki bir mağarada 68 ile 86 bin yıl arasında değişen iki farklı insan fosilini keşfetti. Fosillerin kaç yıllık olduğu, beş farklı tarihleme metoduyla belirlendi.

Üstelik keşfin yapıldığı mağara da oldukça önemliydi. Tam Pa Ling adını taşıyan mağara, daha önce de birkaç insan fosili ve çene kemiği fosillerinin keşfine ev sahipliği yapmıştı. Bu fosiller de 46 bin ile 70 bin yıllık idi.

Mağarada yapılan yeni keşif, on binlerce yıl önce yaşayan insanların Afrika dışına yaptıkları göçte sadece deniz kenarları ve adaları takip etmediklerine de işaret etti. İnsanların bir kısmı ormanlık alanları ve nehirleri de takip etmişti.

Tabii işi Avustralya’ya bağlayan şey de mağaranın bulunduğu konumdu. Avustralya’ya yapılan göçlerde bu bölgenin kullanıldığı biliniyordu. Tabii fosili bulunan kişilerin içinde bulunduğu topluluğun Avustralya’ya varıp varmadığı şu an için bir sır. Yine de bu keşif, Avustralya'ya göçlerin en eski izi olarak değerlendirildi.

Elbette on binlerce yıl önce yapılan bu göçlerde insanlar, koca denizleri aşmak zorunda değildi. O dönemde Avustralya ve Papua Yeni Gine birleşikti ve “Sahul” olarak bilinen bir mega kıta bulunuyordu.