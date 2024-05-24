Avustralya, dünyanın en büyük kıtalarından biri olmasına rağmen neden bu kadar az nüfus barındırıyor?

Hepimiz, Dünya haritasında en az bir kere Avustralya’nın büyüklüğünü görmüşüzdür. E insan hâliyle ne kadar büyükse o kadar fazla insan yaşar diye düşünebiliyor.

Ancak işin aslı tam olarak öyle değil çünkü kıtanın neredeyse %95’i boş! Peki ama neden?

Avustralya'da yalnızca beş büyük şehir bulunmaktadır.

Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth ve Adelaide şehirleri, Avustralyalıların üçte ikisinden fazlasını barındırır.

Dolayısıyla Avustralya, dünyanın en yoğun kentsel nüfusuna sahip ülkelerinden biridir. Nüfusun yaklaşık %90'ı, Avustralya'nın toplam yüzölçümünün yalnızca %0,22'sini kaplayan küçük kentsel alanlarda yaşamaktadır.

Şimdi gelelim nedenlerine: Birincisi, kıtanın büyük bir kısmı çöl veya çöl benzeri koşullarla kaplıdır.

Batı Avustralya'nın çoğu, güney okyanusundan gelen soğuk okyanus akıntıları tarafından sürekli olarak dövülür. Böylelikle büyük çaplı buharlaşmanın ve yağmur bulutlarının oluşmasının önüne geçer.

Doğuda ise Great Dividing Range, Pasifik Okyanusu'ndan gelen yağmur bulutlarının iç kesimlere ilerlemesini engeller ve kıtanın büyük bir kısmını kuru bırakır.

Kıtada yüksek dağlar bulunmaması da büyük bir sorun oluşturur. Avustralya'nın en yüksek noktası olan Kosciuszko Dağı, yalnızca 2.228 metre yüksekliğindedir yani yağmur bulutlarının oluşması için yeterli değildir.

Ayrıca kıtanın çoğu tropikal ve subtropikal kuşaklarda yer aldığı için sıcak hava yağmurun oluşmasını zorlaştırır.

Avustralya'nın toprakları da tarım için pek uygun değildir. Kuzey Avustralya'da, milyonlarca yıllık erozyon ve hava şartları nedeniyle topraklar sürekli olarak aşınmıştır ve bu da tarım için elverişsiz hâle gelmiştir.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: