Çin, Ay’ın Yüzeyinin Altında Su Bulduğunu Açıkladı

Uzay araştırmaları hız kazanırken Çin’den heyecan verici bir açıklama geldi. Ay’ın yüzeyinin altını radarla incelediklerini paylaşan araştırma ekibi, su kalıntıları bulduklarını açıkladı.

Uzay araştırmacılarının uzun yıllardır üzerine çalışmalar yaptığı dış gezegenler ve uydular, heyecan verici birçok keşfe kapı araladı. Şu ana kadar insanlığın birçok sorusuna yanıt bulunmuş olsa da cevabı bilinmeyen soruların sayısı da bir o kadar fazla. Bunlardan birisi de ‘evrende bizim gibi medeniyetlerin olup olmadığı.’ Şu ana kadar böyle bir medeniyete rastlamayan araştırmacılar, gözlerini en küçük hayat birimine olanak sağlayacak olan ‘su’ arayışına devam ediyor.

Şimdiyse Çin, galaksilerin köşelerinde aradığımız suyu Ay’da bulduklarını açıkladı. Beijing’deki Çin Bilim Akademisi’nde görev alan bilim insanları tarafından yürütülen çalışmada Çin Ulusal Uzay İdaresi’nden gelen verilerle Ay’ın yüzeyinin altında su bulunduğu bilgisi paylaşıldı. 1 Aralık 2020 tarihinde Ay’ın yüzeyine iniş yapan Chang e-5 adlı keşif aracından gelen verilerin analiz edildiği belirtiliyor.

Bir ilke imza atılmış olabilir:

Science Advances adlı bir dergide yayınlanan yazıda araştırma ekibinin çeşitli yöntemler kullanarak Ay’ın yüzeyinin altını radarla inceledikleri belirtiliyor. Çin Bilim Akademisi’nde araştırmacı olan Lin Honglei, “Bu görev tıpkı Ay’da yapılan bir gezinti gibi. İlk defa bu kadar yüksek çözünürlüklü bir şekilde Ay’ın yüzeyinin altında su tespit etme çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

Bilim insanları uzun bir süredir Ay’da buz ve su kalıntıları olduğunu savunuyordu. Bu keşifle birlikte astronotların Ay’da yapması planlanan görevler için bir su kaynağı olabileceği tartışılıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin tarafından keşfedilen gizemli küp şeklinden pek de tatmin edici olmayan sonuçlar çıkmıştı. Bu keşfin de benzer bir kaderi paylaşmaması umut ediliyor.