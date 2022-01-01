NASA, ISS'in 2030'a Kadar Faaliyet Göstereceğini Duyurdu

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) görev süresinin 2030'a kadar uzatıldığını açıkladı. Yetkililere göre bu karar, ticari istasyonlara geçişleri kolaylaştıracak, maliyetleri düşürecek ve Artemis görevine odaklanmada uzmanlara yardımcı olacak.

Hepimizin bildiği gibi uzay araştırmaları gün geçtikçe hızlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda James Webb Teleskobu’nun uzaya gönderilmesi, Jeff Bezos, Elon Musk gibi milyarderlerin 2021 yılı içinde uzay turizmine yönelik adımlar atması insan ırkının evrenin sonsuz derinliklerini keşfetmesinde önemli gelişmeler olarak nitelendiriliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) da bu araştırmalarda önemli bir rol oynuyor.

Şimdi de Uluslararası Uzay İstasyonu’nun geleceği ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), istasyonun operasyonlarının 2030 yılına kadar uzatılacağını açıklayarak ISS’in insanlara yararlı gelişmeler sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Karar, ticari uzay istasyonlarına geçişe yardımcı olacak

NASA Başkanı Bill Nelson tarafından 31 Aralık Cuma günü yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı: “Uluslararası Uzay İstasyonu; ülkelerin işbirliği yaptığı, 20 yılı aşkın bir süredir insanlığa fayda sağlamak için muazzam bilimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeler sağlamıştır. ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetimindeki hükümetin de istasyonun operasyonlarını 2030’a kadar uzatmasından da çok memnunum.”

Bu karar, NASA’nın ISS’ten Blue Origin gibi şirketler tarafından inşa edilecek olan ticari istasyonlara geçiş yapma planlarının ardından geldi. Yetkililere göre Blue Origin, Nanoracks ve Northrop Grunman gibi şirketlere ticari uzay istasyonlarının inşası için 400 milyon dolar ödül veren NASA, ISS’ten farklı istasyonlara geçişin Artemis görevlerine odaklanmada ve maliyetleri düşürmede önemli olacağını düşünüyor.

Son olarak bu durumla ilgili NASA tarafından yapılan açıklamalarda, operasyonların 2030’a kadar uzatılmasının ticari istasyonlara geçişi kolaylaştıracağı ifade edildi: Bu karar, 2020’lerin sonlarında alçak Dünya yörüngesinde yer alacak olan ticari istasyon veya istasyonlara geçişin daha sorunsuz olmasına yardımcı olacaktır.