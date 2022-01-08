Ay'ın Yüzeyindeki Gizemli Nesnenin Ne Olduğu Ortaya Çıktı

Aralık ayında, Ay'ın yüzeyinde küp şeklinde bir nesnenin Çin tarafından keşfedildiğini sizlerle paylaşmıştık. Gelen yeni haberler, ne olduğu oldukça fazla merak edilen ve komplo teorilerinin oluşmasına neden olan bu nesnenin pek de ilginç bir şey olmadığını ortaya çıkardı.

Hepimizin bildiği gibi ülkeler arasındaki uzay yarışı hız kesmeden devam ediyor. Çin ve ABD’nin başını çektiği bu görevler kapsamında Ay ve Mars’tan birçok yeni gelişme uzmanlar tarafından bizlere aktarılıyor. Bundan birkaç gün önce de Çin Uzay Ajansı’nın Mars’ın yüzeyinden ve yörüngesinden çektiği fotoğrafları sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi de geçtiğimiz ay yaşanan ilginç bir olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buradan görebileceğiniz gibi aralık ayında Çin’in Yutu-2 isimli gezginin Ay’ın yüzeyinde küp şeklinde ‘gizemli bir nesne’ görüntülediğini sizlere aktarmıştık. Birçok insanda merak uyandıran bu nesneye ‘gizemli ev’ ismi verilmiş, kontrol edileceği ifade edilmişti. Gelen yeni haberlerle de bu nesnenin ne olduğu ortaya çıkmış oldu.

Gizemli nesnenin küçük bir kaya olduğu ortaya çıktı

Von Kármán Krateri’nin 80 metre kuzeyinde keşfedilen bu nesnenin pek de heyecan verici bir şey olmadığı, aslında optik bir illüzyon olduğu ortaya çıktı. SpaceNews muhabiri Andrew Jones tarafından paylaşılan Twitter gönderisinde, gizemli nesnenin düz bir kaya olduğu kaydedildi. Jones bu durumla ilgili, “Keşfedilen ‘gizemli ev’ hakkında yeni haberler geldi. Görünüşe göre bu nesne, kraterin yakınında bulunan küçük bir kaya. Bu kayaya şimdi de şeklinden dolayı ‘jade tavşanı’ ismi veriliyor” ifadelerini kullandı.

Jones, Ay’ın yüzeyinin 38 milyon kilometrelik kayalardan oluştuğu için Yutu-2 tarafından keşfedilen bu nesnenin farklı bir şey çıkma olasılığının zaten çok düşük olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca keşiften önce internet ortamında birçok insan, şakayla karışık bir şekilde bu nesne ile ilgili komplo teorileri ortaya atmıştı. Bu kişiler, gizemli nesnenin pandeminin ilk ortaya çıktığı zamanlarda dünyanın dört bir yanında beliren monolitlerden biri olabileceğini belirten şeyler söylemişti.