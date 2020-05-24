Az Bilinen 30 Şahane Film (10’u Türk Filmi)

Evlere kısıldığımız şu günlerde vakit geçirmek için oyun, dizi ve film gibi eğlence mecralarına daha fazla yönelmekteyiz. Bu dönemde birçoğumuz normalde vakit bulamadığı için izleyemediği popüler ve klasik filmleri literatürüne katmış ve izlemiş durumda. Ancak şöyle bir durum var ki, piyasada henüz fazla keşfedilmemiş ve değeri az bilinen birçok film bulunuyor.
Az bilinen filmler, kötü olduklarından değil sadece yeterince ilgi görmediğinden dolayı az biliniyor. Biz de bu içeriğimizde aralarında Türk filmlerinin de bulunduğu az bilinen efsane 30 filmi listeliyoruz. Listemizdeki 10 adet Türk filmi listenin sonunda yer alıyor, unutmadan belirtelim. İsterseniz lafı daha fazla dolandırmadan listemize geçelim.
Fazla bilinmeyen efsane filmler (İlk 10’u Türk filmi):
- Sofra Sırları
- Daha
- Anons
- Yozgat Blues
- I Am You
- Sarmaşık
- Sibel
- Çoğunluk
- Kar
- Tepenin Ardı
- Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)
- Lawless (Kanunsuzlar)
- The Ninth Gate (9. Kapı)
- First Man (Ay’da İlk İnsan)
- Bad Times at the El Royale (El Royale’de Zor Zamanlar)
- Les freres Sisters (Sisters Biraderler)
- A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor)
- Mowgli
- Majestic
- The Accountant (Hesaplaşma)
- Triple 9 (Kod 999)
- Polar
- Arctic
- Hold the Dark
- ARQ
- iBoy
- Cargo
- I Am Mother
- Dragged Across Concrete (Adaletsiz)
- Predestination (Kader)
Manchester by The Sea (Yaşamın Kıyısında)
- Yıl: 2016
- Tür: Dram
- Oyuncular: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler
Başrolünde Batman rolü ile tanıdığımız Ben Affleck’in erkek kardeşi Casey Affleck’in yer aldığı Manchester by The Sea filminde, ölen kardeşinin oğluna bakmak zorunda kalan depresif bir adamı izliyoruz. 2 saat 17 dakikalık filmde dramı iliklerinize kadar hissedebileceğinizi söyleyebiliriz.
Lawless (Kanunsuzlar)
- Yıl: 2012
- Tür: Suç, Dram
- Oyuncular: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Guy Pearce
Virgina eyaletindeki Franklin County’nin depresif dönemlerinde geçen Kanunsuzlar filminde Shia LaBeouf ve Tom Hardy gibi iki ünlü Hollywood jönünü bir arada görüyoruz. Filmde 3 kardeşin yeni ve yozlaşmış bir şerif tarafından tehdit altında bırakıldığını ve işlerinin diğer otoriteler tarafından baltalandığını izliyoruz.
The Ninth Gate (9. Kapı)
- Yıl: 1999
- Tür: Gizem, Gerilim
- Oyuncular: Johnny Depp, Frank Langella, Lena Olin
Nadide kitapları satan bir kitapçıyı canlandıran Johnny Depp’in fazla bilinmeyen bir filmi olan 9. Kapı'da Depp, sıra dışı bir yazının son iki kopyasını araya bir kitap avcısı. Aradığı yazılar ise kendisini bir süre sonra doğa üstü olayların içerisinde bulmasını izliyoruz.
First Man (Ay’da İlk İnsan)
- Yıl: 2018
- Tür: Biyografi, Dram, Tarih
- Oyuncular: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke
Ay’a ilk adım atan insan olan unvanını taşıyan astronot Neil Armstrong’un hayatını anlatan filmin başrolünde Ryan Gosling yer alıyor. Filmde Armstrong’un 1969 yılında Ay’a ayak basmadan önce neler yaşadığını, Ay’a indiği sırada neler olduğunu ve sonrasında neler meydana geldiğini tüm açıklığıyla izleyebiliyorsunuz.
Bad Times at the El Royale (El Royale’de Zor Zamanlar)
- Yıl: 2018
- Tür: Suç, Dram, Gizem
- Oyuncular: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson
1970’lerin başlarında geçen El Royale’de Zor Zamanlar filminde, terk edilmiş bir otele 7 yabancının gelmesi anlatılıyor. Otele gidenlerin arasında niyeti diğerleri kadar iyi olmayan birkaç kişi olduğu anlaşılınca hikayemiz ilginçleşiyor. Güzel bir gerilim ve suç filmi istiyorsanız bu film sizi kesinlikle doyuracaktır.
Les freres Sisters (Sisters Biraderler)
- Yıl: 2018
- Tür: Suç, Dram, Vahşi Batı
- Oyuncular: John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal
1850’lerde ABD’nin Oregon bölgesinde geçen filmde, soyadları Sisters (kız kardeşler) olan Eli ve Charlie biraderlerin hikayesi anlatılıyor. Bu iki ünlü suikastçı kardeş, bir altın madeni sahibinin peşine düşeceklerinde onun beklenmedik müttefikini hesaba katmazlar ve olaylar gelişir. Filmde Joker filminden tanıdığımız Joaquin Phoenix başrol oynamakta.
A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor)
- Yıl: 2018
- Tür: Dram, Müzikal, Romantik
- Oyuncular: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott
Çıktıktan sonra Bradley Cooper’ın Irina Shayk ile ilişkisini bitirip Lady Gaga ile yeni bir ilişkiye başlamasından dolayı hayranlarının dilinden düşmeyen bir film olan A Star Is Born, ünlü bir müzisyenin genç ve potansiyelli bir müzisyene yardım etmesini, bu sırada alkol ve yaş probleminin kendi kariyerini yerle bir edişini anlatıyor.
Mowgli
- Yıl: 2018
- Tür: Macera, Dram, Fantastik
- Oyuncular: Christian Bale, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch
İnsan bir bebek olan Mowgli, ormanda terk edilir ve onu bulan kurtlar tarafından yetiştirilir. Kurtların en büyük düşmanı olan Shere Khan adındaki bir kaplan ise kurtları yok etmek istemektedir. Orman Çocuğu Mowgli ise onu büyütüp bu günlere getiren kurtlara borcunu ödemelidir.
Majestic
- Yıl: 2001
- Tür: Dram, Romantik
- Oyuncular: Jim Carrey, Martin Landau, Bob Balaban
1951 yılında geçen Majestic filminde Jim Carrey, kara listeye alınmış bir Hollywood yazarını canlandırıyor. Bu yazar bir araba kazasında hafızasını kaybediyor ve küçük bir kasabaya yerleşiyor. Bu küçük kasabada yıllar önce kaybettiği evladıyla karşılaşınca işler iyice karışıyor.
The Accountant (Hesaplaşma)
- Yıl: 2016
- Tür: Aksiyon, Suç, Dram
- Oyuncular: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons
Batman rolüyle tanıdığımız Ben Affleck’in yer aldığı The Accountant filminde bir matematik dehası, yeni bir müşterisi için tarihi değeri olan bir kitabı ele geçirir. Hazine Departmanı bu matematik dehasının üstüne çökünce ceset sayısı da artmaya başlar. 2 saat 8 dakikalık filmde Anna Kendrick ve J.K. Simmons gibi ünlü yıldızlarda bulunuyor.
Triple 9 (Kod 999)
- Yıl: 2016
- Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim
- Oyuncular: Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie
Kadrosunda Casey Affleck ve Avengers’tan tanıdığımız Anthony Mackie gibi yıldızları barındıran Triple 9 filmi, bir grup suçlu ve yozlaşmış polisin, kariyerlerindeki en büyük soygunu gerçekleştirebilmek adına bir polisi öldürmelerini planlamalarını anlatıyor. 1 saat 55 dakikalık filmde aksiyon ve gerilimi gerçekten hissedebiliyorsunuz.
Polar
- Yıl: 2019
- Tür: Aksiyon, Suç, Dram
- Oyuncular: Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens, Katheryn Winnick
Netflix yapımı olan Polar filminde, Disney kariyerinden tanıdığımız Vanessa Hudgens ve yakın zamanda çıkan Death Stranding oyununda ve Hanniball'da başrol oynayan Mads Mikkelsen bulunuyor. Filmde emekli olmak isteyen bir suikastçının birden bire kendisini son bir iş içerisinde bulması anlatılıyor.
Arctic
- Yıl: 2018
- Tür: Macera, Dram
- Oyuncular: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir, Tintrinai Thikhasuk
Feci bir uçak kazasının ardından Arktik bölgede tek başına kalan bir adam, bilinmeyene doğru ölümcül bir yolculuk ile güvenli kampında kalıp donarak ölmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Filmde gerilim ve hayatta kalma havası oldukça iyi işlenmiş. Usta oyuncu Mads Mikkelsen de oyunculuğuyla filme daha ayrı bir zevk katıyor.
Hold the Dark
- Yıl: 2018
- Tür: Dram, Korku, Gizem
- Oyuncular: Jeffrey Wright, Alexander Skarsgård, James Badge Dale
Kayıp 3 küçük çocuğun kurtlar tarafından öldürüldüğü sanılan bir Alaska bölgesinde yazar Russell Core, 6 yaşındaki çocuğu ortadan kaybolan bir anne tarafından onu bulması için işe alınır. Alaska’nın soğuk ve vahşi doğasında Russell Core’u ise bambaşka şeyler beklemektedir. Netflix orijinal yapımı olan bu korku filmi 2 saat 5 dakika boyunca gizem ve gerilimi sonuna kadar hissettiriyor.
ARQ
- Yıl: 2016
- Tür: Aksiyon, Bilim-Kurgu, Gerilim
- Oyuncular: Robbie Amell, Rachael Taylor, Shaun Benson
Bir laboratuvar içerisinde zaman döngüsüne kısılıp kalan bir çift, onları öldürmeye çalışan maskeli yağmacıları püskürterek insanlığı kurtarabilecek son umut olan bir enerji kaynağını korumaya çalışıyorlar. 2016 yapımı olan bu Netflix orijinal filmi tam olarak 1 saat 28 dakika sürmekte. Eğer zamanınız varsa kesinlikle izlemenizi tavsiye ederiz.
iBoy
- Yıl: 2017
- Tür: Aksiyon, Suç, Bilim-Kurgu
- Oyuncular: Bill Milner, Maisie Williams, Miranda Richardson
Vurulduktan sonra Tom, akıllı telefonunun parçalarının kafasına gömüldüğünü ve daha da kötüsü, normal gençlik hayatına dönmenin imkânsız olduğunu keşfederek komadan uyanır, Tom’un artık garip bir dizi teknolojik yetenekleri vardır. Yine bir Netflix orijinal yapımı olan bu film, 1 saat 30 dakika sürmekte.
Cargo
- Yıl: 2017
- Tür: Dram, Korku, Bilim-Kurgu
- Oyuncular: Simone Landers, Martin Freeman, Marlee Jane McPherson-Dobbins
Dünya’nın egzotik cennetlerinden biri olan Avustralya’da meydana patlayan bir salgın hastalık sonrası bir baba, kızını koruyacak birini bulmak için arayışa koyulur. Filmde Sherlock, Hobbit ve Avengers serisinden tanıdığımız Martin Freeman başrol oynamakta. Netflix orijinal yapımı olan filmin süresi ise 1 saat 45 dakika.
I Am Mother
- Yıl: 2019
- Tür: Dram, Korku, Bilim-Kurgu
- Oyuncular: Rose Byrne, Maddie Lenton, Luke Hawker
İnsanlığın yok olmasının ardından genç bir kız, dünyayı yeniden insanlarla doldurmak için tasarlanmış bir robot tarafından yetiştirilmektedir ancak açıklanamayan garip bir yabancı, endişe verici bir haberle geldiğinde robotun ve genç kızın bağları zedelenmeye başlar.
Dragged Across Concrete (Adaletsiz)
- Yıl: 2018
- Tür: Aksiyon, Suç, Dram
- Oyuncular: Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles
Hollywood’un eski yıldızlarından Mel Gibson ve Vince Vaughn’ın yer aldığı Dragged Across Concrete filminde aşırı duyarlı iki polisin görevden açığa alınmasının ardından hak ettikleri yere tekrar gerebilmek için yeraltı suç dünyasına bulaşmalarını izliyoruz. 2018 yapımı film tam olarak 2 saat 39 dakika sürmekte.
Predestination (Zamanın Ötesinde)
- Yıl: 2014
- Tür: Aksiyon, Bilim-Kurgu, Dram
- Oyuncular: Ethan Hawke, Sarah Snook, Noah Taylor
‘Zamanda geriye gidip dedeni öldürseydin ne olurdu’ paradoksunun üzerine yapılmış bir film olan Zamanın Ötesinde filmi, sizi öyle bir hipnoz ediyor ki filmdeki ters köşeleri anlamanız biraz zaman alabiliyor. İçerisinde zaman yolculuğu gibi öğeleri de barındıran film oldukça eşsiz ve kesinlikle izlemeniz gereken bir film.
Sofra Sırları
- Yıl: 2017
- Tür: Komedi, Dram
- Oyuncular: Demet Evgar, Alican Yücesoy, Fatih Al
Usta oyuncular Demet Evgar ve Fatih Al’ın Türk filmi literatüründe fazla bulunmayan ‘kadın seri katil’ temasını işlediği Sofra Sırları filminde Neslihan’ın hayatına yakından bakıyoruz. Türk mutfağına aşırı hâkim olan harika bir aşçı, kocasına sadık bir ev kadını olan Neslihan’ın aynı zamanda nasıl bir seri katil olduğunu da komik bir yoldan izliyoruz. Filmi YouTube’dan bulabilirsiniz.
Daha
- Yıl: 2017
- Tür: Suç, Dram
- Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck, Turgut Tuncalp
Türkiye’nin Ege kıyısında yaşayan 14 yaşındaki Gazze, otoriter babasıyla birlikte mültecileri savaşın parçaladığı ülkelerden Avrupa’ya kaçırmaya yardımcı olur. Gerçek bir hikayeden esinlenilen filmde duygusal birçok an bulunmakta. Türk sinemasında bolca bulunan dram filmlerinden biri olan Daha’yı izlemenizi tavsiye ederiz.
Anons
- Yıl: 2017
- Tür: Komedi, Dram
- Oyuncular: Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç
Yozgat Blues isimli filminin de yönetmeni olan Mahmut Fazıl Coşkun’un eseri Anons filminde absürt bir komedi işleniyor. Askeriyeden atılan 4 başıboş askerin bir gece boyunca yaşadığı maceraları anlatan filmde hem dram hem de komedi oldukça güzel işlenmiş. 1 saat 34 dakika süresi olan filmi izlemenizi kesinlikle tavsiye ederiz.
Yozgat Blues
- Yıl: 2013
- Tür: Komedi, Dram, Müzik
- Oyuncular: Ercan Kesal, Ayça Damgacı, Tansu Biçer
Mahmut Fazıl Coşkun’un 2013 yılında vizyona giren Yozgat Blues filminde Anadolu’daki küçük bir şehir olan Yozgat’lı bir berberin duygusal bir çöküntü yaşamasını anlatıyor. Yavuz ve Neşe ile tanışan berber, şehirdeki küçük bir müzik hole gidip orada bazı şeylerin farkına varıyor ve olaylar ilginç, komik ve enteresan bir hâl alıyor.
I Am You
- Yıl: 2019
- Tür: Dram
- Oyuncular: Damla Sönmez, Aksel Üstün, Cansu Tosun
I Am You, kahramanca yolculuğundan önceki korkunç koşullardaki yaşamına, karşılaştığı dışlanmaya ve insanlığın hala bir umudu olduğuna dair hikayesi olan bir mültecinin hikayesinden ilham alıyor. Afganistan yapımı filmde Türk oyuncular da yer almakta. Film tam olarak 1 saat 29 dakika sürmekte. Eğer mültecilere dair gerçek bir hikâye izlemek istiyorsanız kesinlikle bu filmi denemelisiniz.
Sarmaşık
- Yıl: 2015
- Tür: Dram, Fantastik, Gerilim
- Oyuncular: Nadir Sarıbacak, Hakan Karsak, Kadir Çermik
İflas eden ve tersaneye çekilecek olan bir kargo gemisinin mürettebatı aylarca gemide mahsur kalır. Tecrit, gemi mürettebatını terör estirmeye ve çılgınlığa sürükler. Geleneksel ‘Cinli’ Türk korku filmlerinden ziyade enteresan bir konuyu ele alan Sarmaşık filmini izlemenizi kesinlikle tavsiye ederiz.
Sibel
- Yıl: 2018
- Tür: Dram
- Oyuncular: Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy
25 yaşındaki Sibel, babası ve kız kardeşi ile Karadeniz dağlarındaki tenha bir köyde yaşamaktadır. Sibel dilsizdir ancak bölgenin eski insanlarının kullandığı ıslık dilini kullanarak iletişim kurabilmektedir. Diğer köylüler tarafından reddedilen Sibel, yakındaki ormanlarda dolaşan bir kurdu aramaya koyulduğunda bir yabancıyla tanışır ve hayatı değişir.
Çoğunluk
- Yıl: 2010
- Tür: Dram
- Oyuncular: Bartu Küçükçağlayan, Settar Tanriöğen, Nihal G. Koldaş
İstanbul’da zengin bir iş adamının oğlu olan Mertkan, babasının inşaat şirketinde ofiste çalışır ve hayatını istediği gibi yaşıyordur. Türkiye’nin Doğusundan Gül isimli bir kızla tanıştığında Mertkan, hayatındaki boşluğu Gül ile doldurabileceğini fark eder. Ancak Mertkan’ın babası onunla aynı fikirde değildir. Filmde orta sınıf insan eleştirisini net bir şekilde fark edebiliyorsunuz.
Kar
- Yıl: 2017
- Tür: Dram
- Oyuncular: Hazar Ergüçlü, Ozan Uygun, Halil Babür
Uluslararası Adana Film Festivali’nde Umut Vaat Eden Kadın Oyuncu, Umut Vaat Eden Erkek Oyuncu ve En İyi Kurgu ödüllerini kazanan Emre Erdoğdu'nun ilk uzun metrajlı filmi Kar’da uyuşturucu bağımlısı olan Müzeyyen isimli bir kızın kaotik hayatı anlatılıyor. Filmi YouTube’da bulup izleyebilirsiniz.
Tepenin Ardı
- Yıl: 2012
- Tür: Dram, Gizem
- Oyuncular: Tamer Levent, Reha Özcan, Mehmet Özgür
Dağın diğer tarafından gelen bazı insanlar çiftçi bir ailenin topraklarını istila ettiğinde, aile reisi aileyi bir arada tutmaya ve savaşmaya çalışır. Ama sonra aile içindeki sorunlar da ortaya çıkmaya başlayınca ailenin hiçbir şansı kalmaz.
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