Az Bilinen 30 Şahane Film (10’u Türk Filmi)

Özellikle bu karantina günlerinde birçoğumuzun en çok yaptığı aktivite film izlemek. Bugüne kadar izlemediğiniz klasik ve popüler filmleri izlemiş olabilirsiniz ancak piyasada az bilinen filmlerin varlığı çok fazla. Biz de bu değeri bilinmeyen filmleri sizler için bir araya getirdik. Aralarında Türk filmlerinin de bulunduğu az bilinen 30 filmi listelediğimiz içeriğimize gelin beraber göz atalım.

Evlere kısıldığımız şu günlerde vakit geçirmek için oyun, dizi ve film gibi eğlence mecralarına daha fazla yönelmekteyiz. Bu dönemde birçoğumuz normalde vakit bulamadığı için izleyemediği popüler ve klasik filmleri literatürüne katmış ve izlemiş durumda. Ancak şöyle bir durum var ki, piyasada henüz fazla keşfedilmemiş ve değeri az bilinen birçok film bulunuyor.

Az bilinen filmler, kötü olduklarından değil sadece yeterince ilgi görmediğinden dolayı az biliniyor. Biz de bu içeriğimizde aralarında Türk filmlerinin de bulunduğu az bilinen efsane 30 filmi listeliyoruz. Listemizdeki 10 adet Türk filmi listenin sonunda yer alıyor, unutmadan belirtelim. İsterseniz lafı daha fazla dolandırmadan listemize geçelim.

Fazla bilinmeyen efsane filmler (İlk 10’u Türk filmi):

Sofra Sırları

Daha

Anons

Yozgat Blues

I Am You

Sarmaşık

Sibel

Çoğunluk

Kar

Tepenin Ardı

Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)

Lawless (Kanunsuzlar)

The Ninth Gate (9. Kapı)

First Man (Ay’da İlk İnsan)

Bad Times at the El Royale (El Royale’de Zor Zamanlar)

Les freres Sisters (Sisters Biraderler)

A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor)

Mowgli

Majestic

The Accountant (Hesaplaşma)

Triple 9 (Kod 999)

Polar

Arctic

Hold the Dark

ARQ

iBoy

Cargo

I Am Mother

Dragged Across Concrete (Adaletsiz)

Predestination (Kader)

Manchester by The Sea (Yaşamın Kıyısında)

Yıl: 2016

Tür: Dram

Oyuncular: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler

Başrolünde Batman rolü ile tanıdığımız Ben Affleck’in erkek kardeşi Casey Affleck’in yer aldığı Manchester by The Sea filminde, ölen kardeşinin oğluna bakmak zorunda kalan depresif bir adamı izliyoruz. 2 saat 17 dakikalık filmde dramı iliklerinize kadar hissedebileceğinizi söyleyebiliriz.

Lawless (Kanunsuzlar)

Yıl: 2012

Tür: Suç, Dram

Oyuncular: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Guy Pearce

Virgina eyaletindeki Franklin County’nin depresif dönemlerinde geçen Kanunsuzlar filminde Shia LaBeouf ve Tom Hardy gibi iki ünlü Hollywood jönünü bir arada görüyoruz. Filmde 3 kardeşin yeni ve yozlaşmış bir şerif tarafından tehdit altında bırakıldığını ve işlerinin diğer otoriteler tarafından baltalandığını izliyoruz.

The Ninth Gate (9. Kapı)

Yıl: 1999

Tür: Gizem, Gerilim

Oyuncular: Johnny Depp, Frank Langella, Lena Olin

Nadide kitapları satan bir kitapçıyı canlandıran Johnny Depp’in fazla bilinmeyen bir filmi olan 9. Kapı'da Depp, sıra dışı bir yazının son iki kopyasını araya bir kitap avcısı. Aradığı yazılar ise kendisini bir süre sonra doğa üstü olayların içerisinde bulmasını izliyoruz.

First Man (Ay’da İlk İnsan)

Yıl: 2018

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

Oyuncular: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke

Ay’a ilk adım atan insan olan unvanını taşıyan astronot Neil Armstrong’un hayatını anlatan filmin başrolünde Ryan Gosling yer alıyor. Filmde Armstrong’un 1969 yılında Ay’a ayak basmadan önce neler yaşadığını, Ay’a indiği sırada neler olduğunu ve sonrasında neler meydana geldiğini tüm açıklığıyla izleyebiliyorsunuz.

Bad Times at the El Royale (El Royale’de Zor Zamanlar)

Yıl: 2018

Tür: Suç, Dram, Gizem

Oyuncular: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson

1970’lerin başlarında geçen El Royale’de Zor Zamanlar filminde, terk edilmiş bir otele 7 yabancının gelmesi anlatılıyor. Otele gidenlerin arasında niyeti diğerleri kadar iyi olmayan birkaç kişi olduğu anlaşılınca hikayemiz ilginçleşiyor. Güzel bir gerilim ve suç filmi istiyorsanız bu film sizi kesinlikle doyuracaktır.

Les freres Sisters (Sisters Biraderler)

Yıl: 2018

Tür: Suç, Dram, Vahşi Batı

Oyuncular: John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal

1850’lerde ABD’nin Oregon bölgesinde geçen filmde, soyadları Sisters (kız kardeşler) olan Eli ve Charlie biraderlerin hikayesi anlatılıyor. Bu iki ünlü suikastçı kardeş, bir altın madeni sahibinin peşine düşeceklerinde onun beklenmedik müttefikini hesaba katmazlar ve olaylar gelişir. Filmde Joker filminden tanıdığımız Joaquin Phoenix başrol oynamakta.

A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor)

Yıl: 2018

Tür: Dram, Müzikal, Romantik

Oyuncular: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott

Çıktıktan sonra Bradley Cooper’ın Irina Shayk ile ilişkisini bitirip Lady Gaga ile yeni bir ilişkiye başlamasından dolayı hayranlarının dilinden düşmeyen bir film olan A Star Is Born, ünlü bir müzisyenin genç ve potansiyelli bir müzisyene yardım etmesini, bu sırada alkol ve yaş probleminin kendi kariyerini yerle bir edişini anlatıyor.

Mowgli

Yıl: 2018

Tür: Macera, Dram, Fantastik

Oyuncular: Christian Bale, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch

İnsan bir bebek olan Mowgli, ormanda terk edilir ve onu bulan kurtlar tarafından yetiştirilir. Kurtların en büyük düşmanı olan Shere Khan adındaki bir kaplan ise kurtları yok etmek istemektedir. Orman Çocuğu Mowgli ise onu büyütüp bu günlere getiren kurtlara borcunu ödemelidir.

Majestic

Yıl: 2001

Tür: Dram, Romantik

Oyuncular: Jim Carrey, Martin Landau, Bob Balaban

1951 yılında geçen Majestic filminde Jim Carrey, kara listeye alınmış bir Hollywood yazarını canlandırıyor. Bu yazar bir araba kazasında hafızasını kaybediyor ve küçük bir kasabaya yerleşiyor. Bu küçük kasabada yıllar önce kaybettiği evladıyla karşılaşınca işler iyice karışıyor.

The Accountant (Hesaplaşma)

Yıl: 2016

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Oyuncular: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons

Batman rolüyle tanıdığımız Ben Affleck’in yer aldığı The Accountant filminde bir matematik dehası, yeni bir müşterisi için tarihi değeri olan bir kitabı ele geçirir. Hazine Departmanı bu matematik dehasının üstüne çökünce ceset sayısı da artmaya başlar. 2 saat 8 dakikalık filmde Anna Kendrick ve J.K. Simmons gibi ünlü yıldızlarda bulunuyor.

Triple 9 (Kod 999)

Yıl: 2016

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Oyuncular: Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie

Kadrosunda Casey Affleck ve Avengers’tan tanıdığımız Anthony Mackie gibi yıldızları barındıran Triple 9 filmi, bir grup suçlu ve yozlaşmış polisin, kariyerlerindeki en büyük soygunu gerçekleştirebilmek adına bir polisi öldürmelerini planlamalarını anlatıyor. 1 saat 55 dakikalık filmde aksiyon ve gerilimi gerçekten hissedebiliyorsunuz.

Polar

Yıl: 2019

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens, Katheryn Winnick

Netflix yapımı olan Polar filminde, Disney kariyerinden tanıdığımız Vanessa Hudgens ve yakın zamanda çıkan Death Stranding oyununda ve Hanniball'da başrol oynayan Mads Mikkelsen bulunuyor. Filmde emekli olmak isteyen bir suikastçının birden bire kendisini son bir iş içerisinde bulması anlatılıyor.

Arctic

Yıl: 2018

Tür: Macera, Dram

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir, Tintrinai Thikhasuk

Feci bir uçak kazasının ardından Arktik bölgede tek başına kalan bir adam, bilinmeyene doğru ölümcül bir yolculuk ile güvenli kampında kalıp donarak ölmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Filmde gerilim ve hayatta kalma havası oldukça iyi işlenmiş. Usta oyuncu Mads Mikkelsen de oyunculuğuyla filme daha ayrı bir zevk katıyor.

Hold the Dark

Yıl: 2018

Tür: Dram, Korku, Gizem

Oyuncular: Jeffrey Wright, Alexander Skarsgård, James Badge Dale

Kayıp 3 küçük çocuğun kurtlar tarafından öldürüldüğü sanılan bir Alaska bölgesinde yazar Russell Core, 6 yaşındaki çocuğu ortadan kaybolan bir anne tarafından onu bulması için işe alınır. Alaska’nın soğuk ve vahşi doğasında Russell Core’u ise bambaşka şeyler beklemektedir. Netflix orijinal yapımı olan bu korku filmi 2 saat 5 dakika boyunca gizem ve gerilimi sonuna kadar hissettiriyor.

ARQ

Yıl: 2016

Tür: Aksiyon, Bilim-Kurgu, Gerilim

Oyuncular: Robbie Amell, Rachael Taylor, Shaun Benson

Bir laboratuvar içerisinde zaman döngüsüne kısılıp kalan bir çift, onları öldürmeye çalışan maskeli yağmacıları püskürterek insanlığı kurtarabilecek son umut olan bir enerji kaynağını korumaya çalışıyorlar. 2016 yapımı olan bu Netflix orijinal filmi tam olarak 1 saat 28 dakika sürmekte. Eğer zamanınız varsa kesinlikle izlemenizi tavsiye ederiz.

iBoy

Yıl: 2017

Tür: Aksiyon, Suç, Bilim-Kurgu

Oyuncular: Bill Milner, Maisie Williams, Miranda Richardson

Vurulduktan sonra Tom, akıllı telefonunun parçalarının kafasına gömüldüğünü ve daha da kötüsü, normal gençlik hayatına dönmenin imkânsız olduğunu keşfederek komadan uyanır, Tom’un artık garip bir dizi teknolojik yetenekleri vardır. Yine bir Netflix orijinal yapımı olan bu film, 1 saat 30 dakika sürmekte.

Cargo

Yıl: 2017

Tür: Dram, Korku, Bilim-Kurgu

Oyuncular: Simone Landers, Martin Freeman, Marlee Jane McPherson-Dobbins

Dünya’nın egzotik cennetlerinden biri olan Avustralya’da meydana patlayan bir salgın hastalık sonrası bir baba, kızını koruyacak birini bulmak için arayışa koyulur. Filmde Sherlock, Hobbit ve Avengers serisinden tanıdığımız Martin Freeman başrol oynamakta. Netflix orijinal yapımı olan filmin süresi ise 1 saat 45 dakika.

I Am Mother

Yıl: 2019

Tür: Dram, Korku, Bilim-Kurgu

Oyuncular: Rose Byrne, Maddie Lenton, Luke Hawker

İnsanlığın yok olmasının ardından genç bir kız, dünyayı yeniden insanlarla doldurmak için tasarlanmış bir robot tarafından yetiştirilmektedir ancak açıklanamayan garip bir yabancı, endişe verici bir haberle geldiğinde robotun ve genç kızın bağları zedelenmeye başlar.

Dragged Across Concrete (Adaletsiz)

Yıl: 2018

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Oyuncular: Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles

Hollywood’un eski yıldızlarından Mel Gibson ve Vince Vaughn’ın yer aldığı Dragged Across Concrete filminde aşırı duyarlı iki polisin görevden açığa alınmasının ardından hak ettikleri yere tekrar gerebilmek için yeraltı suç dünyasına bulaşmalarını izliyoruz. 2018 yapımı film tam olarak 2 saat 39 dakika sürmekte.

Predestination (Zamanın Ötesinde)

Yıl: 2014

Tür: Aksiyon, Bilim-Kurgu, Dram

Oyuncular: Ethan Hawke, Sarah Snook, Noah Taylor

‘Zamanda geriye gidip dedeni öldürseydin ne olurdu’ paradoksunun üzerine yapılmış bir film olan Zamanın Ötesinde filmi, sizi öyle bir hipnoz ediyor ki filmdeki ters köşeleri anlamanız biraz zaman alabiliyor. İçerisinde zaman yolculuğu gibi öğeleri de barındıran film oldukça eşsiz ve kesinlikle izlemeniz gereken bir film.

Sofra Sırları

Yıl: 2017

Tür: Komedi, Dram

Oyuncular: Demet Evgar, Alican Yücesoy, Fatih Al

Usta oyuncular Demet Evgar ve Fatih Al’ın Türk filmi literatüründe fazla bulunmayan ‘kadın seri katil’ temasını işlediği Sofra Sırları filminde Neslihan’ın hayatına yakından bakıyoruz. Türk mutfağına aşırı hâkim olan harika bir aşçı, kocasına sadık bir ev kadını olan Neslihan’ın aynı zamanda nasıl bir seri katil olduğunu da komik bir yoldan izliyoruz. Filmi YouTube’dan bulabilirsiniz.

Daha

Yıl: 2017

Tür: Suç, Dram

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck, Turgut Tuncalp

Türkiye’nin Ege kıyısında yaşayan 14 yaşındaki Gazze, otoriter babasıyla birlikte mültecileri savaşın parçaladığı ülkelerden Avrupa’ya kaçırmaya yardımcı olur. Gerçek bir hikayeden esinlenilen filmde duygusal birçok an bulunmakta. Türk sinemasında bolca bulunan dram filmlerinden biri olan Daha’yı izlemenizi tavsiye ederiz.

Anons

Yıl: 2017

Tür: Komedi, Dram

Oyuncular: Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç

Yozgat Blues isimli filminin de yönetmeni olan Mahmut Fazıl Coşkun’un eseri Anons filminde absürt bir komedi işleniyor. Askeriyeden atılan 4 başıboş askerin bir gece boyunca yaşadığı maceraları anlatan filmde hem dram hem de komedi oldukça güzel işlenmiş. 1 saat 34 dakika süresi olan filmi izlemenizi kesinlikle tavsiye ederiz.

Yozgat Blues

Yıl: 2013

Tür: Komedi, Dram, Müzik

Oyuncular: Ercan Kesal, Ayça Damgacı, Tansu Biçer

Mahmut Fazıl Coşkun’un 2013 yılında vizyona giren Yozgat Blues filminde Anadolu’daki küçük bir şehir olan Yozgat’lı bir berberin duygusal bir çöküntü yaşamasını anlatıyor. Yavuz ve Neşe ile tanışan berber, şehirdeki küçük bir müzik hole gidip orada bazı şeylerin farkına varıyor ve olaylar ilginç, komik ve enteresan bir hâl alıyor.

I Am You

Yıl: 2019

Tür: Dram

Oyuncular: Damla Sönmez, Aksel Üstün, Cansu Tosun

I Am You, kahramanca yolculuğundan önceki korkunç koşullardaki yaşamına, karşılaştığı dışlanmaya ve insanlığın hala bir umudu olduğuna dair hikayesi olan bir mültecinin hikayesinden ilham alıyor. Afganistan yapımı filmde Türk oyuncular da yer almakta. Film tam olarak 1 saat 29 dakika sürmekte. Eğer mültecilere dair gerçek bir hikâye izlemek istiyorsanız kesinlikle bu filmi denemelisiniz.

Sarmaşık

Yıl: 2015

Tür: Dram, Fantastik, Gerilim

Oyuncular: Nadir Sarıbacak, Hakan Karsak, Kadir Çermik

İflas eden ve tersaneye çekilecek olan bir kargo gemisinin mürettebatı aylarca gemide mahsur kalır. Tecrit, gemi mürettebatını terör estirmeye ve çılgınlığa sürükler. Geleneksel ‘Cinli’ Türk korku filmlerinden ziyade enteresan bir konuyu ele alan Sarmaşık filmini izlemenizi kesinlikle tavsiye ederiz.

Sibel

Yıl: 2018

Tür: Dram

Oyuncular: Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy

25 yaşındaki Sibel, babası ve kız kardeşi ile Karadeniz dağlarındaki tenha bir köyde yaşamaktadır. Sibel dilsizdir ancak bölgenin eski insanlarının kullandığı ıslık dilini kullanarak iletişim kurabilmektedir. Diğer köylüler tarafından reddedilen Sibel, yakındaki ormanlarda dolaşan bir kurdu aramaya koyulduğunda bir yabancıyla tanışır ve hayatı değişir.

Çoğunluk

Yıl: 2010

Tür: Dram

Oyuncular: Bartu Küçükçağlayan, Settar Tanriöğen, Nihal G. Koldaş

İstanbul’da zengin bir iş adamının oğlu olan Mertkan, babasının inşaat şirketinde ofiste çalışır ve hayatını istediği gibi yaşıyordur. Türkiye’nin Doğusundan Gül isimli bir kızla tanıştığında Mertkan, hayatındaki boşluğu Gül ile doldurabileceğini fark eder. Ancak Mertkan’ın babası onunla aynı fikirde değildir. Filmde orta sınıf insan eleştirisini net bir şekilde fark edebiliyorsunuz.

Kar

Yıl: 2017

Tür: Dram

Oyuncular: Hazar Ergüçlü, Ozan Uygun, Halil Babür

Uluslararası Adana Film Festivali’nde Umut Vaat Eden Kadın Oyuncu, Umut Vaat Eden Erkek Oyuncu ve En İyi Kurgu ödüllerini kazanan Emre Erdoğdu'nun ilk uzun metrajlı filmi Kar’da uyuşturucu bağımlısı olan Müzeyyen isimli bir kızın kaotik hayatı anlatılıyor. Filmi YouTube’da bulup izleyebilirsiniz.

Tepenin Ardı

Yıl: 2012

Tür: Dram, Gizem

Oyuncular: Tamer Levent, Reha Özcan, Mehmet Özgür

Dağın diğer tarafından gelen bazı insanlar çiftçi bir ailenin topraklarını istila ettiğinde, aile reisi aileyi bir arada tutmaya ve savaşmaya çalışır. Ama sonra aile içindeki sorunlar da ortaya çıkmaya başlayınca ailenin hiçbir şansı kalmaz.

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