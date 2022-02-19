BA.2 Varyantı, Daha Ciddi Hastalıklara Neden Oluyor

Omicron'un alt varyantı BA.2 üzerine yapılan bir araştırmada endişe verici sonuçlar elde edildi. Buna göre daha bulaşıcı olduğu ifade edilen Omicron alt varyantının daha ciddi hastalıklara yol açabileceği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ/WHO) geçtiğimiz günlerde yayımladığı haftalık rapora göre COVID-19 virüsünün Omicron mutasyonunun BA.2 varyantının 10 farklı ülkede baskın hale geldiği belirtilmiş; Omicron'un BA.1 varyantına göre daha bulaşıcı olduğu belirtilen BA.2’nin Omicron vakalarındaki oranının yüzde 21,09’a yükseldiği kaydedilmişti.

Bunun üzerine Omicron varyantının bir alt varyantı olan BA.2’ye olan merak ve endişe de doğal olarak iyice arttı. Japonya’da BA.2 üzerine yapılan yakın tarihli bir araştırmada ise BA.2’nin, diğer mutasyonlara kıyasla daha hızlı yayılmasına ek olarak çok daha ciddi hastalıklara yol açabileceği tespit edildi.

BA.2, bazı tedavilere karşı dirençli

Laboratuvar deneyleri ile birlikte detaylı bir şekilde mercek altına alınan BA.2 varyantının, COVID-19 virüsüne karşı alınan ilaç ve önlem yöntemlerini etkisiz hale getirebileceği ifade edildi. Buna göre araştırmada BA.2’nin, Omicron’a benzer bir şekilde, aşıların sağladığı bağışıklık ve korumadan büyük oranda etkilenmediği aktarıldı.

Güçlendirici COVID-19 aşısı dozunun üzerindeki etkisinin yüzde 74 olduğunu belirtilen varyantın, Omicron ile mücadele kapsamında kullanılan bir monoklonal antikor olan sotrovimab gibi bazı tedavilere karşı ise dirençli olduğu kaydedildi.

Araştırmaya dair değerlendirmeler yapan ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Cleveland Clinic mikrobiyoloji bölüm başkanı Dr. Daniel Rhoads ise, BA.2’nin BA.1’den daha kötü bir virüs olabileceğini belirterek, “Daha çok bulaşabilir ve daha kötü hastalığa neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Omicron'a göre yüzde 30 ila 50 daha bulaşıcı

Çalışmanın liderliğini yapan Tokyo Üniversitesi’nden araştırmacı Kei Sato ise yaptığı açıklamada, elde ettikleri bulguların BA.2’nin Omicron’un bir alt varyantı olarak kabul edilmemesi gerektiğinin ve varyantın daha yakından takipten edilmesi gerektiğinin bir kanıtı olduğuna vurgu yaptı. Buna ek olarak Sato, BA.2’nin “Gizli Omicron” olarak tanımlanmasının sebebinin, BA.2’nin PCR testlerinde tıpkı Omicron gibi S-gen hedef hatası olarak görünmemesi olduğuna da dikkat çekti.

Orijinal COVID-19'a neden olan virüse kıyasla daha fazla mutasyona uğradığı ve Omicron’dan daha farklı gen değişikliğine sahip olduğu belirtilen BA.2 varyantının, şu an 74 ülkede tespit edildiği ve bulaşma gücünün Omicron’a göre yüzde 30 ila 50 daha fazla olduğu biliniyor.