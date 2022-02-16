BA.2 10 Ülkede Vakaların Çoğunluğunu Oluşturuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), paylaştığı haftalık raporunda Omicron'un BA.2 varyantının 10 ülkede baskın hale geldiğini açıkladı. Varyantın küresel çaptaki yaygınlığı da geçtiğimiz hafta boyunca önemli oranda arttı.

Yakın zamanda yayılma hızını artıran Omicron varyantının BA.2 isimli alt varyantı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan yeni rapora göre varlığını kısa sürede çok hızlı bir şekilde gösterdi. DSÖ, bugün yayımladığı haftalık raporunda BA.2 alt varyantının şu anda 10 ülkede baskın hale geldiğini ve vakaların çoğunluğunu oluşturduğunu açıkladı.

DSÖ tarafından raporda paylaşılan bilgilere göre BA.2 varyantının 14 Şubat itibarıyla baskın hale geldiği 10 ülke; Bangladeş, Brunei, Çin, Danimarka, Guam, Hindistan, Karadağ, Nepal, Pakistan ve Filipinler şeklinde oldu. BA.2 varyantının en çok görüldüğü bölge Omicron vakaları içinde %44,7 oranla Güney Doğu Asya bölgesi olurken, Amerika bölgesi bu oranın en az olduğu bölge oldu.

BA.2, dünyadaki oranını da artırdı

DSÖ, BA.2 varyantının küresel verilerini de derledi ve 7-13 Şubat haftasında BA.2 varyantının Omicron vakalarındaki oranı %21,09’a yükseldi. DSÖ, varyanta ilişkin edinilen ilk bilgilerin BA.2’nin Omicron’un BA.1 varyantına göre daha bulaşıcı olduğuna işaret ettiğini açıkladı. Varyantın şiddetinin ise diğer Omicron varyantıyla hemen hemen aynı seviyede olduğu bildirildi.

BA.2 varyantının dışında genel COVID-19 vaka artış oranıysa küresel çapta azalma yaşadı. 7-13 Şubat tarihlerinde COVID-19 vaka artış oranı, bir önceki haftaya göre %19’luk gerileme gördü. Can kaybı oranlarındaysa bir değişiklik görülemedi. Son bir haftada tüm dünyada yaklaşık 16 milyon yeni vaka görülürken, virüs nedeniyle 75 bine yakın insan hayatını kaybetti.